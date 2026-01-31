Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc Tết gia đình chính sách, người nghèo An Giang

TPO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 31/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang cho biết, năm 2025, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục khởi sắc, nhiều ngành, lĩnh vực tăng trưởng cao. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt gần 8,4%, đứng đầu khu vực ĐBSCL và xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố cả nước. An Giang hoàn thành và vượt 24/26 chỉ tiêu năm, trong đó 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Đặc biệt, tỉnh An Giang đang quyết liệt triển khai 21 dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, tổng vốn đầu tư khoảng 119.000 tỷ đồng.

Trong công tác an sinh xã hội, An Giang đã hỗ trợ trên 97.400 người có công và thân nhân, với tổng kinh phí hơn 97,6 tỷ đồng. Dịp Tết, tỉnh tổ chức thăm, chúc Tết khoảng 204.000 người và hơn 1.000 tổ chức, tổng kinh phí hơn 145 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện chăm lo cho hơn 13.000 gia đình chính sách, trong đó có 31 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Công tác xã hội hóa được đẩy mạnh, tiếp nhận trên 10.000 phần quà trị giá khoảng 5 tỷ đồng dành cho người nghèo.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Thái Thu Xương trao quà Tết cho công nhân.

Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương những kết quả phát triển toàn diện của An Giang, đặc biệt là nỗ lực chăm lo, nâng cao đời sống Nhân dân. Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh sớm cụ thể hóa, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; khơi thông, huy động các nguồn lực để phát triển An Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia. Trong đó, chú trọng đầu tư văn hóa, y tế, giáo dục; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo và tổ chức thành công APEC 2027.

Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch nước gửi lời chúc Tết sức khỏe, hạnh phúc đến Nhân dân An Giang; đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân, lao động yếu thế. Địa phương quan tâm bảo đảm an ninh, an toàn để người dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác đã trao 600 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động khó khăn, hỗ trợ 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn qua Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, chúc Tết và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tích của lực lượng vũ trang tỉnh.

An Giang có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở khu vực Tây Nam Bộ, Phó Chủ tịch nước yêu cầu, các lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chăm lo tốt đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong dịp Tết cổ truyền.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh An Giang.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tại phường Rạch Giá.