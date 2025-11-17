Báo Tiền Phong và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tiếp sức đồng bào vùng lũ Đà Nẵng

TPO - Báo Tiền Phong phối hợp với Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng 6.000 sản phẩm sữa TH True Milk và nước TH True Water để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt vừa qua trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Sau lũ, vùng “rốn lũ” Thượng Đức (thuộc huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng) vẫn chưa hết bộn bề. Những rặng cây ven đường vẫn lấm lem màu bùn non, những đồng ruộng, vườn cây tiêu điều do ngâm nước lũ dài ngày. Người dân vẫn tất bật dọn dẹp, khắc phục hậu quả của đợt lũ lịch sử. Hình ảnh những nóc nhà trong biển nước lũ đục ngầu vẫn khiến người dân nơi đây rùng mình mỗi khi nhớ lại.

Các tình nguyện viên vận chuyển quà tặng đến xã Thượng Đức. Ảnh: Duy Quốc

Sáng 14/11, chị Nguyễn Thị Thu Hạnh (thôn Tịnh Đông Tây, xã Thượng Đức) dắt con đến trường sớm hơn mọi ngày để nhận quà hỗ trợ của chương trình Tiếp sức em thơ vùng lũ đến trường của Chi Đoàn Sở Ngoại vụ (Đoàn thanh niên UBND TP Đà Nẵng).

Đợt lũ vừa qua, căn nhà gỗ của gia đình chị Hạnh ngập dài ngày. Nước lũ lên nhanh khiến chị không kịp trở tay, đồ đạc trôi hết. “Tội nhất là sách vở, đồ dùng học tập của các con cũng ướt cả. Hôm nay, con được nhận đồ dùng học tập mới, cùng sữa, tôi thực sự rất vui. Đây là món quà rất ý nghĩa, giúp con có thể yên tâm học tập”, chị Hạnh nói.

Những phần quà tiếp sức các em đến trường sau lũ lụt.

Ở "rốn lũ" Thượng Đức, ngập lụt kéo dài khiến cả khu vực bị ngập sâu, học sinh phải nghỉ học dài ngày.

Chương trình Tiếp sức em thơ vùng lũ đến trường của Chi Đoàn Sở Ngoại vụ đã hỗ trợ cho 300 suất quà cho học sinh của các trường Tiểu học Đại Lãnh và trường Tiểu học Trương Đình Nam (xã Thượng Đức). Mỗi suất quà gồm dụng cụ học tập và sữa TH True Milk. Đây đều là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ông Nguyễn Hữu Luân, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Đức cho hay, Thượng Đức là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua.

“Chính quyền địa phương đang nỗ lực để cùng người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống sau lũ. Sự hỗ trợ của chương trình là nguồn động viên ý nghĩa, kịp thời đến nhà trường, phụ huynh, học sinh”, ông Luân nói.

Nụ cười rạng ngời trên môi các em nhỏ khi nhận được quà.

Cuối tuần qua, những phần quà của Báo Tiền Phong và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cũng vượt núi đến với đồng bào bị sạt lở sau mưa lũ ở xã Trà Vân (vốn thuộc huyện miền núi cao Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam cũ). Vượt qua quãng đường núi còn ngổn ngang đất đá, các đoàn viên thanh niên “cõng” theo yêu thương lên với bà con xã Trà Vân. Bên cạnh hàng trăm suất quà là nhu yếu phẩm, áo quần, chăn ấm là hàng nghìn sản phẩm nước TH True Water.

Theo ông Hồ Văn Chim - Thôn trưởng Thôn 6, xã Trà Vân, đợt mưa lũ vừa qua, thôn bị ảnh hưởng nặng nề khi toàn thôn bị chia cắt do sạt lở, đến nay, tuyến đường vào thôn, đường đi học của các em nhỏ vẫn đang ngập bùn, đất đá.

“Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của đoàn, chúng tôi rất biết ơn. Những phần nhu yếu phẩm, quần áo, nước sạch rất cần thiết trong thời điểm này. Thôn cũng mong muốn nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, mạnh thường quân để sớm ổn định đời sống”, ông Chim nói.

Cùng với nhu yếu phẩm, quần áo ấm, chăn, thuốc men, hàng trăm sản phẩm nước TH True Water cũng đến với người dân ở xã Trà Vân.

Trước đó, để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt trên địa bàn TP Đà Nẵng, Báo Tiền Phong phối hợp với Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (Tập đoàn TH) trao tặng 6.000 sản phẩm sữa TH True Milk và nước TH True Water cho Thành Đoàn Đà Nẵng tiếp nhận và tổ chức trao tặng cho bà con.

Đến nay, Thành Đoàn và các đơn vị trực thuộc đã triển khai các chương trình tiếp sức cho người dân, học sinh vùng lũ, vùng bị sạt lở trên địa bàn Đà Nẵng, trao hàng nghìn suất quà (gồm: nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, nước TH True Water và sữa TH True Milk…).

Những ngày qua, lực lượng đoàn viên thanh niên góp phần "trung chuyển" tấm lòng của Báo Tiền Phong và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đến với bà con chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

Những túi quà thanh niên giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn trước mắt.

Theo anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, thời gian qua, Thành Đoàn tích cực kết nối với các địa phương để phân bổ nguồn hỗ trợ từ Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, đảm bảo các phần quà được trao tặng đúng đối tượng, đồng hành cùng bà con ổn định cuộc sống sau lũ.

“Thông qua các tổ chức Đoàn trực thuộc, Đoàn xã, phường, chúng tôi đã nhanh chóng triển khai trao tặng các phần quà hỗ trợ cho các vùng lũ lụt, vùng sạt lở, giúp người dân khắc phục hậu quả trước mắt. Thành Đoàn cũng mong muốn vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp để cùng chung tay giúp bà con tái thiết cuộc sống sau thiên tai”, anh Hùng nói.