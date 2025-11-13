Báo Tiền Phong cùng các đơn vị đồng hành nối nhịp cầu yêu thương đến bà con vùng lũ Huế

TPO - Sáng 13/11, tại xã Đan Điền, TP Huế, báo Tiền Phong phối hợp cùng Cty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) và nhiều đơn vị đồng hành đã tổ chức chương trình “Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ xã Đan Điền”.

Với tổng kinh phí và hiện vật hơn 330 triệu đồng, chương trình đã trở thành một "nhịp cầu yêu thương", kịp thời mang hơi ấm, sẻ chia khó khăn với hàng trăm hộ dân và học sinh bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt lũ lịch sử.

Những ngày vừa qua, miền Trung, dải đất vốn kiên cường và nhân hậu, lại một lần nữa oằn mình chống chọi với mưa lũ. Thành phố Huế đã phải gánh chịu đợt lũ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước dâng cao, nhiều khu dân cư ngập sâu, giao thông chia cắt.

Hậu quả để lại thật nặng nề: ruộng vườn hoa màu mất trắng, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, và hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh thiếu thốn lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm. Cơn lũ lần này được ví như "trở lại trận đại hồng thủy năm 1999", một ký ức đau thương tưởng chừng đã lùi xa, nay lại tái hiện giữa lòng xứ Huế hiền hòa.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Thời sự Báo Tiền Phong trao quà cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt

Tinh thần "tương thân tương ái" được thắp sáng

Trước tình cảnh đó, tinh thần tương thân tương ái - “lá lành đùm lá rách” lại được thắp sáng rực rỡ. Từ khắp mọi miền đất nước, những tấm lòng đã hướng về Huế với tình yêu thương và sẻ chia sâu sắc.

Báo Tiền Phong đã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay, góp sức, tổ chức chương trình nhằm kịp thời sẻ chia khó khăn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Chương trình cũng là dịp để thể hiện trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan báo chí, động viên tinh thần người dân, đặc biệt là học sinh tại các vùng bị ảnh hưởng nặng nề, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và học tập.

Đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong hành trình đầy ý nghĩa này là Cty Xổ số Điện toán Việt Nam - Vietlott, Cty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Cát Tường, Hệ thống nhà thuốc Long Châu, Cty TNHH Xây dựng Cầu đường Thành Tâm và Cty sữa Nutifood.

Chương trình chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ xã Đan Điền (TP Huế)

Lời động viên và cam kết đồng hành

Tham dự buổi lễ trang trọng tại Hội trường UBND xã Đan Điền có sự hiện diện của chị Hoàng Thị Thùy Linh, Phó Bí thư thành Đoàn TP Huế, Ông Lê Ngọc Đức - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đan Điền, Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, cùng đại diện Ban Biên tập Báo Tiền Phong, đại diện Vietlott, các doanh nghiệp đồng hành và đông đảo bà con, học sinh xã Đan Điền. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của Á hậu 1 HHVN 2024 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Hoa Hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi và hai người đẹp Phương Nhi và Phùng Thị Hương. Các Á hậu và người đẹp trở về tri ân Huế, nơi đăng cai vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024.

Phát biểu tại chương trình, Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy , Trưởng Ban Thời sự Báo Tiền Phong, đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những mất mát mà người dân phải gánh chịu, đồng thời nhấn mạnh về ý nghĩa của sự sẻ chia: "Chúng tôi hiểu rằng, những phần quà hôm nay không thể xóa hết nỗi vất vả của người dân sau lũ nhưng hy vọng sẽ góp phần sưởi ấm, động viên tinh thần, để bà con và các em học sinh có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, để các em học sinh có thể tiếp tục đến trường với nụ cười trọn vẹn".