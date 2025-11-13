Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Báo Tiền Phong cùng các đơn vị đồng hành nối nhịp cầu yêu thương đến bà con vùng lũ Huế

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 13/11, tại xã Đan Điền, TP Huế, báo Tiền Phong phối hợp cùng Cty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) và nhiều đơn vị đồng hành đã tổ chức chương trình “Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ xã Đan Điền”.

Với tổng kinh phí và hiện vật hơn 330 triệu đồng, chương trình đã trở thành một "nhịp cầu yêu thương", kịp thời mang hơi ấm, sẻ chia khó khăn với hàng trăm hộ dân và học sinh bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt lũ lịch sử.

Những ngày vừa qua, miền Trung, dải đất vốn kiên cường và nhân hậu, lại một lần nữa oằn mình chống chọi với mưa lũ. Thành phố Huế đã phải gánh chịu đợt lũ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước dâng cao, nhiều khu dân cư ngập sâu, giao thông chia cắt.

Hậu quả để lại thật nặng nề: ruộng vườn hoa màu mất trắng, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, và hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh thiếu thốn lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm. Cơn lũ lần này được ví như "trở lại trận đại hồng thủy năm 1999", một ký ức đau thương tưởng chừng đã lùi xa, nay lại tái hiện giữa lòng xứ Huế hiền hòa.

z7220147272131-f0be64d2f40fe74eabb948a698fe1227.jpg
Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Thời sự Báo Tiền Phong trao quà cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt

Tinh thần "tương thân tương ái" được thắp sáng

Trước tình cảnh đó, tinh thần tương thân tương ái - “lá lành đùm lá rách” lại được thắp sáng rực rỡ. Từ khắp mọi miền đất nước, những tấm lòng đã hướng về Huế với tình yêu thương và sẻ chia sâu sắc.

Báo Tiền Phong đã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay, góp sức, tổ chức chương trình nhằm kịp thời sẻ chia khó khăn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Chương trình cũng là dịp để thể hiện trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan báo chí, động viên tinh thần người dân, đặc biệt là học sinh tại các vùng bị ảnh hưởng nặng nề, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và học tập.

Đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong hành trình đầy ý nghĩa này là Cty Xổ số Điện toán Việt Nam - Vietlott, Cty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Cát Tường, Hệ thống nhà thuốc Long Châu, Cty TNHH Xây dựng Cầu đường Thành Tâm và Cty sữa Nutifood.

z7220147279006-e457c70bcb26e183e92ebc9fe4f1ec2f.jpg
Chương trình chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ xã Đan Điền (TP Huế)

Lời động viên và cam kết đồng hành

Tham dự buổi lễ trang trọng tại Hội trường UBND xã Đan Điền có sự hiện diện của chị Hoàng Thị Thùy Linh, Phó Bí thư thành Đoàn TP Huế, Ông Lê Ngọc Đức - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đan Điền, Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, cùng đại diện Ban Biên tập Báo Tiền Phong, đại diện Vietlott, các doanh nghiệp đồng hành và đông đảo bà con, học sinh xã Đan Điền. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của Á hậu 1 HHVN 2024 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Hoa Hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi và hai người đẹp Phương Nhi và Phùng Thị Hương. Các Á hậu và người đẹp trở về tri ân Huế, nơi đăng cai vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024.

Phát biểu tại chương trình, Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy , Trưởng Ban Thời sự Báo Tiền Phong, đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những mất mát mà người dân phải gánh chịu, đồng thời nhấn mạnh về ý nghĩa của sự sẻ chia: "Chúng tôi hiểu rằng, những phần quà hôm nay không thể xóa hết nỗi vất vả của người dân sau lũ nhưng hy vọng sẽ góp phần sưởi ấm, động viên tinh thần, để bà con và các em học sinh có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, để các em học sinh có thể tiếp tục đến trường với nụ cười trọn vẹn".

Chương trình đã huy động được tổng kinh phí hỗ trợ là 330.000.000 đồng cùng 300 thùng sữa Nutifood. Nguồn kinh phí do Báo Tiền Phong vận động từ các đơn vị đồng hành: Vietlott đóng góp 200 triệu đồng, Cty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Cát Tường 100 triệu đồng, Cty TNHH Xây dựng Cầu đường Thành Tâm 30 triệu đồng. Đối tượng thụ hưởng của chương trình là 5 trường học trên địa bàn xã Đan Điền chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão lũ và 130 hộ dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng.

Ngọc Văn
#chung tay #Tiền Phong #Vietlott

Cùng chuyên mục