Gieo 'hạt lành' yêu thương

TP - Từ những chiếc quạt trần giúp học sinh vùng cao vơi bớt cái nóng hầm hập, những chiếc xe đạp tiếp sức đến trường, những bộ sách vở… đến các buổi tọa đàm tuyên truyền phòng chống thuốc lá điện tử trong trường học hay những cây cầu dân sinh nối liền hai bờ suối, hành trình của báo Tiền Phong tại Nghệ An đã và đang gieo “hạt lành” yêu thương.

Quạt mát trao em

Giữa trưa hè, cái nắng như dội lửa xuống mái tôn thấp của lớp học nhỏ Trường PTDTBT Tiểu học Mường Típ 2 (xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An). Hơi nóng hầm hập bốc lên từ nền xi măng khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Trên chiếc bàn học đã ngả màu thời gian, những em nhỏ ngồi im phăng phắc, khuôn mặt đỏ bừng, tóc tai ướt đẫm. Một cậu bé lớp 5 lấy cuốn vở quạt phành phạch để xua bớt hơi nóng, đôi mắt vẫn dõi theo lên bảng, nơi cô giáo đang giảng bài. Bên góc lớp, chiếc quạt cũ kỹ nằm im lìm, hỏng đã lâu.

Hình ảnh ấy khiến chúng tôi lặng đi. Trong ánh nắng bỏng rát ngoài sân trường, chợt nhói lên niềm trăn trở: “Làm sao để các em nhỏ vùng biên có được một lớp học mát mẻ, có những cơn gió dịu dàng nâng bước tri thức?”. Chính từ khoảnh khắc ấy, ý tưởng về chương trình “Quạt mát trao em - Ươm mầm tri thức” được khởi nguồn. Chương trình do báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức nhằm vận động các nguồn lực để hỗ trợ lắp đặt quạt trần cho học sinh vùng khó khăn.

Chỉ trong thời gian ngắn, chương trình đã vận động được hàng trăm triệu đồng, lắp đặt gần 200 chiếc quạt trần cho hàng chục trường học ở các xã miền núi Nghệ An như Mường Típ, Mường Xén, Bắc Lý,... Những chiếc quạt không chỉ xua đi cái nóng oi ả nơi núi rừng, mà còn là biểu tượng của tình thương, của sự đồng hành và sẻ chia. Mỗi vòng quay của quạt là một niềm hy vọng, tiếp thêm sức mạnh để các em học sinh vùng cao vững bước trên con đường tìm kiếm tri thức.

Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn-Hội LHTN tỉnh Nghệ An tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho người dân tại Thanh Chương

Cuối tháng 8/2025, trước thềm năm học mới, từ Thành Vinh, đoàn công tác của báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An đã vượt quãng đường cả trăm cây số ngoằn ngoèo về với Trường PTDTBT Tiểu học Mường Típ 2. Khi chiếc quạt đầu tiên được lắp lên trần lớp học, niềm vui vỡ òa. Tiếng reo: “A! Có gió rồi. Mát rồi…”, vang khắp căn phòng nhỏ. Những đứa trẻ nở nụ cười rạng rỡ chạy vòng quanh, tay đưa lên đón làn gió mát như thể được chạm vào một món quà kỳ diệu.

“Những chiếc quạt tưởng chừng nhỏ bé thôi nhưng là cả niềm vui lớn của thầy trò chúng tôi. Các em được học trong không gian thoáng mát, tập trung hơn, khỏe mạnh hơn. Còn chúng tôi, thấy mình được tiếp thêm niềm tin vào những tấm lòng nhân ái”, thầy Trần Gia Thảo, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Mường Típ 2, xúc động nói.

Anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, chia sẻ: “Món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Chúng tôi mong rằng, từ những chiếc quạt mát này, các em sẽ có môi trường học tập dễ chịu hơn, thêm nghị lực để nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong cuộc sống”.

Giữ mạch nguồn nhân ái

Năm 2025, báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức diễn đàn Điều em muốn nói với chủ đề: “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới”, giúp học sinh nhận thức rõ tác hại của thuốc lá điện tử - vấn nạn đang len lỏi vào giới trẻ và học đường.

Tại buổi tọa đàm được tổ chức tại Trường THPT Hà Huy Tập (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) giữa tháng 5/2025, hàng nghìn học sinh được lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia, bác sĩ, công an; được trực tiếp trao đổi, nêu ý kiến và cam kết “nói không với thuốc lá điện tử”.

Những năm qua, báo Tiền Phong tại Nghệ An còn ghi dấu bằng hàng loạt hoạt động an sinh xã hội thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn hướng tới cộng đồng. Điển hình, báo đã vận động, kêu gọi được gần 15 tỷ đồng xây dựng 5 cầu dân sinh tại 4 huyện miền núi Nghệ An là Kỳ Sơn, Con Cuông, Tân Kỳ và Quế Phong. Đây là những công trình cầu dân sinh thiết thực, giúp học sinh đến trường thuận lợi mùa mưa lũ và người dân các xã nghèo thuận tiện trong đi lại, sản xuất.

Báo cũng khởi xướng, kêu gọi, kết nối, tổ chức thành công 3 tọa đàm phòng chống bạo lực học đường năm 2023; truyền thông phòng chống thuốc lá, thuốc lá điện tử, các chất gây nghiện mới năm 2023 và 2025. Các tọa đàm đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, các học sinh và phụ huynh về tác hại của bạo lực học đường, thuốc lá điện tử. Đồng thời, các tọa đàm còn giúp tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc xây dựng, tạo môi trường phát triển lành mạnh cho các em học sinh.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn được duy trì như một mạch nguồn nhân ái bền bỉ suốt nhiều năm qua. Từ việc hỗ trợ xây nhà cho người nghèo đến những chuyến thăm, tặng quà cho các bác cựu Thanh niên xung phong, thương bệnh binh nặng đều được thực hiện với sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc. Bên cạnh đó, hàng loạt chương trình “Mùa Đông ấm - Xuân tình nguyện”, “Trung thu vùng lũ - Chia sẻ yêu thương”, “Xuân ấm áp, tết sẻ chia”… đã trở thành dấu ấn đẹp trong hành trình lan tỏa yêu thương của những người làm báo Tiền Phong.