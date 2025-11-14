Bí thư Trung ương Đoàn thăm, chúc mừng 72 năm Báo Tiền Phong ra số đầu tiên

TPO - Sáng 14/11, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cùng đoàn công tác Trung ương Đoàn tới thăm và chúc mừng Báo Tiền Phong, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày xuất bản số Báo Tiền Phong đầu tiên.

Cùng tham gia đoàn công tác T.Ư Đoàn, có anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn; anh Vũ Văn Chúc - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn.

Tiếp đoàn công tác, có nhà báo Phùng Công Sưởng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, tổ chức quần chúng của Báo Tiền Phong.

Tại buổi gặp, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong đã giới thiệu khái quát về lịch sử ra đời và bề dày truyền thống của Báo Tiền Phong trong 72 năm qua, cũng như báo cáo về tình hình hoạt động của Báo thời gian gần đây.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong báo cáo về tình hình hoạt động của Báo với đoàn công tác.

Báo Tiền Phong đã và đang khẳng định vị thế là một trong những tờ báo chính trị - xã hội uy tín hàng đầu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Hiện nay, bên cạnh báo giấy và báo điện tử, Báo còn có chuyên trang điện tử Sinh viên Việt Nam, Hoa Học Trò, các ấn phẩm đặc san giấy, cùng hệ thống sản phẩm số trên YouTube, TikTok và các nền tảng mạng xã hội khác...

Năm qua, Tiền Phong được đánh giá là một năm “bội thu” khi Báo giành nhiều giải thưởng báo chí ở cấp Trung ương và nhiều giải thưởng của bộ, ban, ngành. Về thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu trong kế hoạch năm đã cơ bản hoàn thành.

Trong đó, Báo đã triển khai nhiệm vụ khó khăn đó là sắp xếp lại bộ máy và nhân sự. Số lượng nhân sự sau sắp xếp đã giảm so với trước đây. Áp lực công việc gia tăng rõ rệt khi nhiều phóng viên phải đảm nhiệm từ hai đến ba địa bàn thay vì một như trước, trong khi nhiệm vụ và yêu cầu chất lượng nội dung vẫn phải đảm bảo...

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chia sẻ tại buổi gặp.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, chia sẻ và chỉ đạo sát sao của các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn nói chung, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang nói riêng, cũng như các ban, đơn vị của Trung ương đối với công tác chuyên môn, tổ chức bộ máy của Báo Tiền Phong thời gian qua.

Chia sẻ tại buổi gặp, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ghi nhận và đánh giá cao, tập thể Báo Tiền Phong đã không ngừng nỗ lực, và các sản phẩm của Báo ngày càng có sự đột phá và phát triển.

Theo chị Trang, mặc dù số lượng nhân sự Ban Biên tập hiện nay còn hạn chế, nhưng Báo đã thể hiện được sự liên tục, đoàn kết và trách nhiệm cao của từng cán bộ, phóng viên, người lao động. Tập thể cán bộ, nhân viên của Báo đã "đồng tâm, đồng sức, đồng chí" với ban lãnh đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Về chuyên môn, Ban Bí thư đánh giá nội dung của Báo được làm "chắc tay" và đã tiệm cận dần với xu hướng của những người trẻ. Báo cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ trẻ và cán bộ mới, bởi họ tuy có nhiệt huyết nhưng có thể còn thiếu kinh nghiệm, độ thẩm thấu và độ nhạy cảm cần thiết.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng hoa chúc mừng tập thể Báo Tiền Phong.

Trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ chuyển đổi rất lớn, Bí thư Trung ương Đoàn kỳ vọng, Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục bắt kịp xu thế, luôn giữ vững vị thế, giữ vững tôn chỉ, khẳng định giá trị của tờ báo và chinh phục những đỉnh cao mới.

Đáp từ những ý kiến chia sẻ tâm huyết của Bí thư Trung ương Đoàn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng trân trọng cảm ơn và hứa sẽ tiếp tục xây dựng tập thể Báo đoàn kết, vượt qua những khó khăn trước mắt, tranh thủ, tận dụng những cơ hội mới, đặc biệt trong giai đoạn cả nước đều thay đổi.

Sự thay đổi này phải đi theo hướng tốt lên, mạnh lên, từ mỗi con người, từ phóng viên, nhân viên, các lãnh đạo phòng, ban đến Ban Biên tập trong cách thức tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.