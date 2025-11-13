Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

TPO - Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XIX là dấu mốc quan trọng, thể hiện ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Nghệ An trong thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số toàn diện và phát triển bền vững.

Chiều 13/11, tại Nhà Văn hóa Lao động Nghệ An đã diễn ra lễ Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Toàn cảnh phiên thứ nhất Đại hội.

Dự Đại hội về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn cơ quan uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có ông Hồ Sỹ Nguyệt - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An; đại diện sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 355 đại biểu là đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Với khẩu hiệu: “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”, Đại hội lần này có Chủ đề: “Tự hào, vững tin theo Đảng, tuổi trẻ Nghệ An tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, đột phá, phát triển góp phần đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới”.

335 đại biểu chính thức tham dự Đại hội, đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên thanh niên toàn tỉnh.

Tại phiên làm việc thứ nhất của Đại hội đã thông qua chương trình, nội quy đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, thư ký; Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; Trình bày Báo cáo tổng hợp góp ý văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII.

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc phiên thứ nhất Đại hội.

Đặc biệt Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bầu đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu khai mạc phiên thứ nhất, chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của T.Ư Đoàn và các cấp ủy Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An ngày càng vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng và trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; phương pháp hoạt động theo hướng gắn với mục tiêu phát triển của địa phương, đất nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; coi trọng chiều sâu, hiệu quả thiết thực, bảo đảm, tiếp cận sâu, rộng tới mọi tầng lớp thanh thiếu niên vì mục tiêu hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Tại Đại hội đã bầu ra 52 ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2025-2030.

“Đây là dịp để toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh cùng nhìn lại chặng đường vừa qua, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đồng thời thảo luận, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của tuổi trẻ Nghệ An trong nhiệm kỳ mới. Tôi tin tưởng rằng, mỗi đại biểu sẽ phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh của người đoàn viên thanh niên Nghệ An; tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực để phiên thứ nhất của Đại hội hoàn thành xuất sắc nội dung, chương trình đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho phiên trọng thể ngày mai và cho cả nhiệm kỳ tới”, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy nhấn mạnh.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu ra 52 ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2025-2030. Bầu 16 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIX diễn ra vào chiều cùng ngày đã bầu Ban Thường vụ, ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa XIX.