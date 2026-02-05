Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm tại thủ đô Vientiane của CHDCND Lào

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch, thủ đô Vientiane (Lào).

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Lào. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 5/2, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch, thủ đô Vientiane (Lào).

Cùng dự Lễ đón có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì Lễ đón.

Dọc hai bên đường vào Phủ Chủ tịch, đông đảo các học sinh và người dân thủ đô Vientiane trong những bộ trang phục truyền thống của nhân dân các dân tộc Lào với những lá cờ hai nước trên ta,y đứng chào mừng.

Đoàn xe chở Tổng Bí thư Tô Lâm tiến vào Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ra tận cửa xe chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mời Tổng Bí thư Tô Lâm bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng Bí thư Tô Lâm cùng thân mật chào hỏi và giới thiệu các quan chức hai nước có mặt tại Lễ đón.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào nhằm trao đổi toàn diện về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất các định hướng lớn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước giai đoạn phát triển mới; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác quan trọng giữa các ban, bộ, ngành và địa phương, qua đó tạo nền tảng pháp lý và động lực mới để thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm lần này, hai bên sẽ tập trung thúc đẩy cụ thể hóa sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược”- đã được Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhất trí bổ sung để đưa khuôn khổ quan hệ hai nước lên tầm mức cao mới vào tháng 12/2025 vừa qua.

Được thực hiện ngay trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới của lãnh đạo cấp cao cả hai Đảng, hai nước, chuyến thăm mang ý nghĩa định hướng đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm chính trị việc gắn kết tầm nhìn chiến lược với chương trình hành động cụ thể, gắn khát vọng phát triển với hiệu quả thực tiễn.

Đây sẽ là nền tảng chính trị vững chắc để đưa quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả và tính bền vững, tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ đặc biệt cũng như niềm tin và kỳ vọng của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trước đó, vào sáng cùng ngày, ngay sau khi đến thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh ở thủ đô Vientiane, tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào đã ngã xuống trong công cuộc giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.