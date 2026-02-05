Tổng Bí thư Tô Lâm đến thủ đô Vientiane, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Lào

TPO - Sáng nay (5/2), Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Wattay, Lào, ngày 5/2. Ảnh: TTXVN

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Wattay, phía Lào có: Thường trực Ban Bí thư Vilay Lakhamphong; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phet Phomphiphak; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Thongsalith Mangnomek; Bộ trưởng Ngoại giao Thongsavanh Phomvihane; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Khemmani Pholsena; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Bounleua Phandanouvong...

Phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Phu nhân; đại diện các cơ quan, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện cộng đồng người Việt Nam sinh sống và học tập tại Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào nhằm trao đổi toàn diện về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất các định hướng lớn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước giai đoạn phát triển mới.

Hai bên dự kiến ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng giữa các ban, bộ, ngành và địa phương nhằm tạo nền tảng pháp lý và động lực mới để thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Hai bên sẽ tập trung thúc đẩy cụ thể hóa sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược” mà Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhất trí bổ sung để đưa khuôn khổ quan hệ hai nước lên tầm mức cao mới từ tháng 12/2025.

Đây không chỉ là sự khẳng định ở tầm chính trị – đối ngoại, mà còn là định hướng hành động nhằm nâng mức độ liên thông và tương hỗ chiến lược giữa hai nước về phát triển, an ninh và hội nhập.