Chi tiết phân làn đường phục vụ lễ hội Hoa đào xứ Lạng

TPO - Theo đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiều tuyến đường dẫn tới khu vực đường Hùng Vương được tổ chức phân làn theo hướng khác để phục vụ tổ chức lễ hội Hoa đào xứ Lạng năm 2026.

Ngày 5/2, đại diện tỉnh Lạng Sơn thông tin về kế hoạch tổ chức phân làn giao thông tạm thời phục vụ lễ hội Hoa đào xứ Lạng trong hai ngày 6-7/2.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, từ 8h ngày 6/2, tổ chức cấm người và phương tiện tham gia giao thông trên lộ trình qua cầu Đông Kinh thuộc phường Lương Văn Tri để phục vụ lễ khai mạc Lễ hội Hoa đào xứ Lạng.

Chi tiết các tuyến đường bị cấm và đường thay thế phục vụ Lễ hội Hoa đào xứ Lạng 2026.

Lực lượng chức năng sẽ tổ chức điều tiết, hướng dẫn phương tiện đi theo các tuyến thay thế. Cụ thể, các xe lưu thông trên đường Hùng Vương đi hướng Cầu Đông Kinh - Lý Thái Tổ - Bà Triệu và ngược lại được chuyển hướng qua Hùng Vương - Cầu Kỳ Cùng - 17/10 - Lê Lợi - Bà Triệu hoặc Hùng Vương - Nguyễn Chí Thanh - Bà Triệu - Cầu 17/10.

Từ 18h ngày 7/2, các phương tiện bị cấm lưu thông qua đường Hùng Vương, đoạn từ cửa chính đền Kỳ Cùng đến Thư viện tỉnh. Riêng xe của Ban tổ chức, đại biểu, khách mời và phương tiện làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự được phép hoạt động theo phương án riêng.

Trong thời gian này, phương tiện từ các tuyến Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng đi hướng Cầu Kỳ Cùng, Cầu Đông Kinh, Quốc lộ 1 được hướng dẫn di chuyển theo các lộ trình thay thế như Trần Quang Khải - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học (hoặc Quang Trung) - Dã Tượng - Hùng Vương - Nguyễn Chí Thanh - Bà Triệu, hoặc Trần Quang Khải - cầu ngầm Thác Trà - Bến Bắc - Lê Hồng Phong - Tam Thanh - Trần Đăng Ninh.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động sắp xếp lộ trình, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đồng thời nhường đường cho xe ưu tiên khi làm nhiệm vụ để bảo đảm an toàn giao thông và giúp các hoạt động lễ hội diễn ra thông suốt.

Lễ hội Hoa đào xứ Lạng là điểm nhấn của tỉnh Lạng Sơn nhằm quảng bá cây đào địa phương và tạo sản phẩm du lịch mới cho miền biên viễn.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, Lễ hội Hoa đào xứ Lạng 2026 có chủ đề “Sắc Đào Xứ Lạng - kết nối muôn phương” được tổ chức là sự kiện văn hóa trọng điểm đầu năm, tiếp nối nỗ lực bảo tồn, quảng bá giá trị cây đào Lạng Sơn và quảng bá hình ảnh vùng biên cương giàu bản sắc.

Ngoài ra, lễ hội mang tinh thần kết hợp giữa văn hóa truyền thống với những yếu tố hiện đại, tạo nên sản phẩm du lịch độc đáo trong hoạt động kích cầu du lịch năm 2026 của tỉnh Lạng Sơn. Các hoạt động nhằm lan tỏa hình ảnh về thiên nhiên, con người và tiềm năng du lịch của tỉnh tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc có sự tham gia của các ca sĩ Trọng Tấn, Dương Hoàng Yến, Quân AP, Phúc Bồ và Minh Hằng.Bên cạnh chương trình khai mạc, chuỗi sự kiện gồm hội chợ hoa đào, trưng bày cây đào đẹp, giải chạy “Cung đường Hoa Đào”, các hoạt động nghệ thuật dân gian, lễ hội truyền thống và sự kiện quảng bá du lịch...