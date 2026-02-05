Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tạm dừng áp dụng Nghị định 46 về an toàn thực phẩm đến hết ngày 15/4

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chính phủ quyết nghị tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13 của Chính phủ cho đến hết ngày 15/4/2026; các văn bản này sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16/4/2026.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026 về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026 ngày 26/1, quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026 ngày 27/1, quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13 của Chính phủ cho đến hết ngày 15/4/2026; các văn bản này sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16/4/2026.

42nq.jpg
Tình trạng ùn tắc hàng hóa tại một số cửa khẩu cơ bản đã được tháo gỡ. Ảnh: NNMT.

Chính phủ nêu rõ, trong thời gian tạm ngưng hiệu lực như nêu trên, Nghị định 15/2018 ngày 2/2/2018 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Nghị định này tiếp tục có hiệu lực.

Các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan, UBND các cấp chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết thực hiện Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/2/2026.

Trước đó, ngày 3/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 08/CĐ-TTg về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46 về kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu; khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026 vào chiều 4/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương xây dựng và ban hành ngay Nghị quyết của Chính phủ để tháo gỡ các vướng mắc hiện nay liên quan đến Nghị định số 46, dứt khoát không để kéo dài tình trạng này.

Đồng thời, Thủ tướng một lần nữa nhắc nhở các bộ ngành, cơ quan cần hết sức lưu ý yêu cầu điều hành không giật cục, khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần quy định điều khoản chuyển tiếp cụ thể.

Dưới đây là toàn văn Nghị quyết 09/2026 của Chính phủ:

z7503683912038-ad319f0e7d789384653747ac3416b17b.jpg
z7503683923693-35a700b757a31a0e385536414dec4343.jpg
Luân Dũng
#Chính phủ #An toàn thực phẩm #Nghị định 46 #Tháo gỡ khó khăn #Xuất nhập khẩu #Nghị quyết 66.13 #Cửa khẩu

Xem thêm

Cùng chuyên mục