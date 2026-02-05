Ba chỉ huy trên chiến trường Tây Nguyên được truy tặng, phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

TPO - Quân đoàn 34 vừa tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tướng, Giáo sư Phạm Hồng Sơn; Thiếu tướng Lã Ngọc Châu và Đại tá Đinh Xuân La.

Chiều 5/2, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, được phép của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 34 (đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tướng, Giáo sư Phạm Hồng Sơn; Thiếu tướng Lã Ngọc Châu và Đại tá Đinh Xuân La. Đây đều là những người chỉ huy mưu trí, dũng cảm, gắn bó mật thiết với chiến trường Tây Nguyên, đồng thời là cán bộ Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34).

Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Ninh Bình, Nghệ An, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và thân nhân gia đình các đồng chí được vinh danh.

Tại buổi lễ, Đại tá Đinh Xuân La là người duy nhất trong ba đồng chí trực tiếp nhận danh hiệu cao quý này. Trung tướng Phạm Hồng Sơn và Thiếu tướng Lã Ngọc Châu được truy tặng.

Trung tướng, Giáo sư Phạm Hồng Sơn (sinh năm 1923, quê Nghệ An; từ trần năm 2013), tham gia cách mạng từ năm 1945 với hơn 47 năm cống hiến. Ông là người trực tiếp nghiên cứu và chỉ huy sáng tạo hình thức chiến thuật “vây, lấn, tấn, diệt” trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại chiến trường Tây Nguyên, Trung tướng Phạm Hồng Sơn để lại dấu ấn đậm nét qua các chiến dịch Đắk Tô 2, Bu Prăng - Đức Lập và Đường 9 - Nam Lào. Sự quyết đoán và tài thao lược của Trung tướng Phạm Hồng Sơn đã góp phần quan trọng vào những thắng lợi mang tính bước ngoặt của cách mạng.

Thiếu tướng Lã Ngọc Châu (sinh năm 1926, quê Ninh Bình; từ trần năm 1997), nguyên Chính ủy Sư đoàn 10, Quân đoàn 3. Suốt 11 năm chiến đấu tại Tây Nguyên, Thiếu tướng Lã Ngọc Châu đã trực tiếp chỉ huy đơn vị giành thắng lợi trong nhiều trận đánh then chốt, tiêu biểu là trận đánh với Sư đoàn “Kỵ binh không vận” số 1 của Mỹ tại thung lũng Ia Đrăng (chiến dịch Pleime). Thiếu tướng Lã Ngọc Châu không chỉ là một người chỉ huy quân sự giỏi mà còn là một chính ủy mẫu mực, luôn sâu sát, yêu thương bộ đội.

Đại tá Đinh Xuân La (sinh năm 1943, quê Ninh Bình), nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10. Ông là người trực tiếp xông pha nơi tuyến đầu, nổi tiếng với lối đánh mưu trí, táo bạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Bá Lực nhấn mạnh, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được truy tặng, phong tặng hôm nay là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước nhằm ghi nhận, tôn vinh và tri ân sâu sắc những cống hiến, chiến công đặc biệt xuất sắc của các đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, dòng họ, quê hương các đồng chí mà còn là niềm tự hào chung của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 trước đây, nay là Quân đoàn 34.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực phát biểu tại buổi lễ.

Trung tướng khẳng định, trong những năm tháng chiến đấu ác liệt trên chiến trường Tây Nguyên, những cánh rừng, dòng sông, ngọn núi nơi đây đều in đậm dấu ấn tài năng, bản lĩnh và sự quyết đoán, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ huy của các đồng chí Phạm Hồng Sơn, Lã Ngọc Châu và Đinh Xuân La.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực nhấn mạnh, cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của các đồng chí là tấm gương sáng về phẩm chất, bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng, người cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam. Những giá trị đó tiếp tục được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau kế thừa, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ vững mối quan hệ kết nối các thế hệ. Cùng với đó quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân đoàn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Quân đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, làm tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, góp phần xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.