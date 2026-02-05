Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nga bắt đầu triển khai 'tàu mẹ UAV' ở Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Nga đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái Gerbera làm phương tiện mang theo các máy bay không người lái trinh sát hoặc tấn công cỡ nhỏ trên chiến trường.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), Nga đang bắt đầu sử dụng máy bay không người lái (UAV) Gerbera như một "tàu mẹ" để đưa các máy bay không người lái tấn công hoặc trinh sát vào sâu trong hậu phương của Ukraine.

Do các UAV FPV này được thả từ trên không và có kích thước nhỏ, lực lượng Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc xác định điểm xuất phát cũng như mục đích sử dụng của chúng.

uav.jpg

Theo ISW, lực lượng Nga đang cố gắng tận dụng tầm bay của Gerbera để đưa các máy bay không người lái FPV nhỏ hơn vào sâu lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, lực lượng Nga được cho là sẽ gia tăng sử dụng các UAV này để thực hiện những cuộc tấn công chính xác vào các trường huấn luyện, hệ thống phòng không và bệ phóng tên lửa của Ukraine ở phía sau chiến tuyến.

Các nhà phân tích nhận định Ukraine khó có thể sử dụng những hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa để đánh chặn UAV FPV nhỏ ở sâu trong hậu phương. Điều này làm nổi bật nhu cầu cấp thiết của Ukraine đối với các hệ thống phòng không tầm gần và máy bay không người lái đánh chặn, trong bối cảnh các biện pháp tác chiến điện tử có thể không đủ để bảo vệ hạ tầng trọng yếu.

Gerbera là phiên bản giá rẻ của dòng UAV Geran, có tầm hoạt động từ 300 đến 600 km. Ngoài vai trò làm "UAV mẹ", Gerbera còn thường được sử dụng để gây quá tải hệ thống phòng không của Ukraine. UAV này có khả năng mang đầu đạn như một máy bay không người lái cảm tử, đồng thời thực hiện trinh sát điện tử, bao gồm phát hiện vị trí các hệ thống phòng không và ghi lại các cuộc tấn công của UAV khác.

Theo nguồn dữ liệu mở, Nga đang lắp ráp UAV Gerbera tại một nhà máy ở thành phố Yelabuga. Dù được xem là UAV mồi nhử, lực lượng vũ trang Ukraine cảnh báo, ngay cả các UAV Gerbera cỡ nhỏ cũng tiềm ẩn mối đe dọa nghiêm trọng, do chúng có thể mang theo vài kilogram thuốc nổ.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
