Ukraine chỉ trích Nga vì tấn công ngay trước thềm đàm phán với Mỹ

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, Nga đã phớt lờ những nỗ lực hòa bình của Mỹ bằng việc tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào rạng sáng 3/2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Pravda)

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 2, rạng sáng 3/2, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 521 vũ khí vào Ukraine. Trong đó bao gồm 450 máy bay không người lái và 71 tên lửa các loại.

Cuộc tấn công diễn ra ngay trước thềm vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Nga, Ukraine và Mỹ nhằm chấm dứt xung đột. Dự kiến, vòng đàm phán này sẽ diễn ra vào ngày 4 và 5/2 tại Abu Dhabi.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga phớt lờ yêu cầu từ Mỹ và phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn vào cơ sở năng lượng. Trước đó Nga cho biết, lệnh ngừng bắn kết thúc hôm 1/2, trong khi Ukraine thông báo lệnh này sẽ kéo dài một tuần từ 30/1.

"Nga một lần nữa phớt lờ những nỗ lực của phía Mỹ. Tổng thống Mỹ đã yêu cầu kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong thời gian các nhóm đàm phán đang gặp nhau. Và tổng thống Mỹ nói rằng nên tránh các cuộc tấn công trong một tuần. Đây là một quyết định rất quan trọng. Trên thực tế, thỏa thuận ngừng bắn năng lượng này bắt đầu vào đêm 30/1, và đêm qua, theo như chúng ta thấy, Nga đã phá vỡ lời hứa đó”.

Tổng thống Ukraine cho biết, ông sẽ liên hệ với phía Mỹ về vụ tấn công và cho biết ông kỳ vọng các đối tác không im lặng về những gì đang xảy ra ở Ukraine.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh, Kiev cần thêm tên lửa cho hệ thống Patriot để tăng cường năng lực phòng không.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đến Kiev trong một chuyến thăm không báo trước và phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp thứ 15 của Quốc hội Ukraine.

Ông Rutte cho biết, NATO đang tiếp tục đối thoại hằng ngày với Ukraine về khoản viện trợ quân sự mà Kiev cần để đối phó với Nga.

Ông đề cập đến chương trình PURL, chương trình cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine bằng nguồn vốn từ các đồng minh khác, và cho biết kể từ mùa hè năm ngoái, NATO đã cung cấp 90% số tên lửa phòng không cho Ukraine thông qua cơ chế PURL.

Ông cũng lưu ý, rằng liên minh NATO được hưởng lợi từ sự hợp tác với Ukraine, nhờ kinh nghiệm chiến đấu và công nghệ quân sự của nước này.

Theo ông Rutte, một trong những ưu tiên của ông là xây dựng lực lượng vũ trang Ukraine mạnh mẽ. Ông kết luận, NATO không chỉ muốn chấm dứt cuộc xung đột này mà còn muốn đảm bảo hòa bình lâu dài.