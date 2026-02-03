Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tuyết rơi kỷ lục bao phủ Nhật Bản, ít nhất 30 người thiệt mạng

Quỳnh Như

TPO - Các quan chức Nhật Bản cho biết, đợt tuyết rơi kỷ lục trong hai tuần qua đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK hôm thứ Ba (3/2) đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã chỉ đạo triển khai lực lượng quân đội hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng trong đợt tuyết kỷ lục vừa qua.

Theo đài NHK, chính quyền đã liên tục phát đi cảnh báo, kêu gọi người dân đề phòng nguy cơ tuyết lở, tuyết rơi từ mái nhà và khả năng xảy ra mất điện tại những vùng chịu tác động nghiêm trọng nhất.

c14eff4a-a584-4dd0-9550-3f482de672fe.jpg
5a8095b2-3bf9-4516-b021-18c5eb2e7bd3.jpg
Tuyết rơi kỷ lục tại Nhật Bản.

Tính đến thứ Ba, thành phố Aomori ở miền bắc Nhật Bản ghi nhận lượng tuyết tích tụ trên mặt đất đạt 175 cm, cao gấp hơn hai lần mức trung bình nhiều năm vào thời điểm này. Trước đó, vào thứ Hai, một số khu vực trong thành phố đã ghi nhận lượng tuyết lên tới 183 cm, vượt qua kỷ lục 40 năm là 181 cm được ghi nhận vào năm 1986.

Hôm thứ Hai, Thống đốc tỉnh Aomori, ông Soichiro Miyashita, cho biết đã đề nghị quân đội hỗ trợ công tác cứu trợ thiên tai, đặc biệt nhằm giúp đỡ người cao tuổi, trong đó nhiều người sống một mình và gặp khó khăn trong việc dọn tuyết.

"Nguy cơ xảy ra các sự cố đe dọa đến tính mạng, như tai nạn do tuyết rơi từ mái nhà hoặc sập nhà, đang ở mức rất cao", ông Miyashita nói.

Theo NHK, ngoài Aomori, một số thành phố khác tại Nhật Bản cũng ghi nhận lượng tuyết tích tụ ít nhất 135 cm.

Theo Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Quản lý thiên tai Nhật Bản, từ ngày 20/1 đến ngày 3/2, đã có 30 người thiệt mạng do tuyết rơi dày. Một trong số đó là bà Kina Jin, 91 tuổi, thi thể được tìm thấy dưới đống tuyết tại nhà riêng ở Ajigasawa, Aomori. Cảnh sát cho rằng nạn nhân có thể bị tuyết rơi từ mái nhà đè trúng trong lúc dọn tuyết.

Quỳnh Như
NHK
