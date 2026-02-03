Thực hư đoạn video 'rồng trắng được nuôi bí mật' ở Trung Quốc

TPO - Mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh “một con rồng trắng kiểu châu Âu xuất hiện tại một cơ sở bí mật ở Trung Quốc”. Tuy nhiên, video này được xác định là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI).

Cận cảnh con rồng trắng trong video. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Yahoo News, đoạn video được đăng tải bởi một tài khoản TikTok vào ngày 7/1 với dòng chú thích bằng tiếng Indonesia: “Liệu truyền thuyết về cụ bà nuôi rồng có phải là sự thật?”.

“Ở những vùng xa xôi của Trung Quốc, câu chuyện cổ tích được lưu truyền về một con rồng trắng sống ẩn mình, được canh giữ bởi một cụ bà không rõ danh tính giữa rừng sâu. Trong lịch sử Trung Quốc, rồng trắng được cho là những sinh vật linh thiêng duy trì sự cân bằng của tự nhiên và là điềm báo của những thay đổi lớn”.

(Nguồn: Telegram)

Tuy nhiên, đoạn video đã được xác minh là một sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.

Trong những giây đầu tiên của video, con rồng có gai chạy dọc theo gáy, nhưng những chiếc gai này biến mất hoàn toàn trong những phút tiếp theo. Tương tự, lúc đầu, đuôi của con rồng chẻ đôi. Phần chẻ đôi dường như biến mất ở giữa video. Trong phần cuối của video, chóp đuôi có vẻ như là một chùm lông.

Thêm vào đó, khi con rồng bắt đầu đi lại trong đoạn cuối video, chân của nó không di chuyển một cách tự nhiên. Tại một thời điểm, chân trước bên trái của nó dường như biến mất.

Những bằng chứng cho thấy đây là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: Snopes)

Ngoài video về con rồng trắng, tài khoản TikTok nói trên còn đăng tải video về một con cáo chín đuôi (kitsune) và một con thủy quái (hydra).