Phái đoàn Ukraine lên đường dự vòng đàm phán mới với Mỹ và Nga

TPO - Phái đoàn đàm phán Ukraine đã khởi hành tới Abu Dhabi để dự vòng đàm phán mới với Mỹ và Nga, bao gồm một cuộc gặp song phương với Mỹ và một cuộc gặp ba bên có sự tham gia của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các quan chức Ukraine đã lên đường đến Abu Dhabi để gặp gỡ các phái đoàn Nga và Mỹ. Theo ông, nhóm chuyên gia Ukraine tiếp tục làm việc với các quan chức Mỹ để "có thể mở rộng những giải pháp thực chất vì hòa bình".

"Tôi đã có cuộc gặp với nhóm đàm phán của Ukraine trước vòng đàm phán mới với Mỹ và Nga tại Abu Dhabi. Các cuộc gặp sẽ diễn ra vào thứ Tư (4/2) và thứ Năm (5/2), không chỉ theo hình thức ba bên mà còn có các cuộc trao đổi song phương với Mỹ", Tổng thống Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, một số vấn đề quan trọng cần được phối hợp chặt chẽ với Washington, đặc biệt là các bảo đảm an ninh. "Về bảo đảm an ninh, chúng tôi đã sẵn sàng. Đối với công cuộc phục hồi và phát triển Ukraine, các quan chức đang tích cực triển khai - các nhóm trợ lý của chúng tôi đang làm việc hết sức khẩn trương", ông Zelensky nhấn mạnh.

Phái đoàn Ukraine tham dự vòng đàm phán lần này gồm nhiều thành viên chủ chốt, như: Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov, Chánh Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Sergiy Kyslytsya, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Andrii Hnatov và Cố vấn Chánh Văn phòng Tổng thống Oleksandr Bevz cùng với nhà đàm phán David Arakhamia.

Nhà lãnh đạo Ukraine tái khẳng định Kiev sẵn sàng thực hiện các bước cụ thể nhằm đạt được một nền hòa bình lâu dài. Ông Zelensky cho biết một văn kiện song phương về bảo đảm an ninh với Mỹ đã sẵn sàng, đồng thời kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt được những tiến triển thực chất liên quan đến các thỏa thuận tái thiết và phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky đánh giá thỏa thuận ngừng bắn với Nga liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng, bắt đầu từ rạng sáng ngày 30/1, đã góp phần xây dựng lòng tin trong tiến trình đàm phán, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào quyết tâm của phía Mỹ trong việc thúc đẩy đối thoại.