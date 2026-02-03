Khoảnh khắc tên lửa Iskander-M của Nga phá hủy hàng loạt hệ thống phòng Ukraine

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/2 công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa đạn đạo Iskander-M tấn công hệ thống phóng loạt HIMARS và tổ hợp phòng không S-300 của Ukraine.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa đạn đạo Iskander-M đã đánh trúng hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS tại khu vực Kharkiv của Ukraine. Vụ tấn công đã khiến một số binh sĩ thiệt mạng.

Ngoài ra, một tên lửa Iskander-M khác của Nga cũng đã phá hủy tổ hợp phòng không S-300, được lực lượng Ukraine vận hành tại vùng Dnepropetrovsk.

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm quân phía Bắc đã phá hủy hai khẩu pháo và năm kho vật tư quân sự dọc tiền tuyến tại các vùng Sumy và Kharkiv.

Tại các khu vực khác thuộc vùng Kharkiv và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), lực lượng Ukraine được cho là đã mất một xe tăng, năm xe bọc thép, hai khẩu pháo cùng hàng chục phương tiện cơ giới.

Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng tuyên bố phá hủy một hệ thống phóng rocket đa nòng Grad thời Liên Xô, một khẩu pháo và một kho vật tư quân sự tại các vùng Zaporozhye và Dnepropetrovsk.

HIMARS là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ phát triển, cung cấp bệ phóng linh hoạt cho nhiều loại đạn dược khác nhau. Hệ thống này đã trở thành yếu tố quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine kể từ mùa hè năm 2022.

Các hệ thống này có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 80 km (với tên lửa ATACMS lên tới 300 km), được lực lượng Ukraine sử dụng để tấn công các vị trí của Nga. Tuy nhiên, quân đội Nga nhiều lần khẳng định tên lửa tác chiến-chiến thuật Iskander đã chứng minh khả năng chống lại loại vũ khí này một cách hiệu quả.

Trong khi đó, S-300 là hệ thống tên lửa đất - đối - không tầm xa, với radar tiên tiến, cho phép theo dõi và tấn công các mục tiêu với độ chính xác, hiệu quả cao. Hệ thống có thể đồng thời theo dõi đến 100 mục tiêu và xử lý được từ 12 đến 36 mục tiêu trong số đó.

Tên lửa S-300 có chiều dài 7,5 m, đường kính khoảng 0,51 m, nặng khoảng 1.500 kg, sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn. Tên lửa được trang bị đầu đạn có sức nổ phân mảnh cao, được thiết kế để phát nổ khi đến gần mục tiêu.

Iskander-M là một trong những tên lửa đạn đạo hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí tấn công rất hiệu quả.

Tên lửa Iskander có chiều dài 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng bay 3,8 tấn; đầu đạn 380 kg, có thể bay trên độ cao 50 km. Hệ thống tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong phạm vi lên đến 500 km.