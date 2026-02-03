Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Hạ viện Philippines xem xét kiến nghị luận tội Tổng thống Marcos

Bình Giang

TPO - Hôm nay (3/2), các nghị sĩ Philippines đã họp để quyết định cách xử lý đơn đòi luận tội Tổng thống Ferdinand Marcos Jr, với cáo buộc phản bội niềm tin của công chúng, tham nhũng và vi phạm Hiến pháp.

marcos.jpg
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Ảnh: Reuters

Ông Marcos đối mặt với hai đơn khiếu nại riêng biệt do một luật sư và các nhà hoạt động đệ trình. Hai đơn này đã vượt qua bước xem xét ban đầu tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện hôm 2/2, khi các nghị sĩ cho rằng cả hai đều “đủ điều kiện về thủ tục”.

Ủy ban tiếp tục họp vào ngày 3/3 để xác định nội dung các đơn khiếu nại có phù hợp để tiếp tục thúc đẩy hay không. Quyết định của ủy ban dù theo hướng nào cũng sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện, nơi các đồng minh của ông Marcos đang nắm đa số.

Nếu Hạ viện thông qua kiến nghị, ông Marcos sẽ trở thành nguyên thủ quốc gia thứ hai của Philippines bị luận tội, sau cựu Tổng thống Joseph Estrada.

Nội dung các đơn khiếu nại liên quan đến quyết định của ông Marcos cho phép bắt và dẫn cựu Tổng thống Rodrigo Duterte tới The Hague để chịu xét xử tại Tòa án Hình sự Quốc tế, với cáo buộc chỉ đạo chiến dịch chống ma túy khiến hàng ngàn người bị bắn chết không qua xét xử.

Ông Marcos cũng bị cáo buộc lạm quyền trong chi tiêu ngân sách công, dẫn đến bê bối tham nhũng trong các dự án kiểm soát lũ lụt. Một trong các đơn khiếu nại còn cho rằng việc ông bị cáo buộc sử dụng ma túy (mà ông đã bác bỏ) khiến ông không đủ tư cách điều hành đất nước.

Văn phòng của Tổng thống Marcos cho biết ông tôn trọng tiến trình này.

“Ngay từ trước, tổng thống đã nói rằng ông không làm gì sai, không vi phạm pháp luật và không cấu thành hành vi có thể bị luận tội”, Thư ký báo chí phủ tổng thống Claire Castro nói trong buổi họp báo ngày 2/2.

Nếu Hạ viện quyết định luận tội ông Marcos, hồ sơ sẽ được chuyển lên Thượng viện để xét xử, nơi 24 thượng nghị sĩ đóng vai trò bồi thẩm.

Phó Tổng thống Sara Duterte cũng từng bị kiến nghị luận tội trong năm 2025, nhưng vụ kiện đã được bác bỏ. Hiện bà đang đối mặt với các đơn yêu cầu luận tội mới.

Bình Giang
Reuters
#Luận tội #Philippines #Tổng thống Philippines

