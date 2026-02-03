Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phòng không Ukraine để lọt hàng chục tên lửa của Nga

Quỳnh Như

TPO - Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỗn hợp với hàng chục tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 2, rạng sáng 3/2, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 521 vũ khí vào Ukraine. Trong đó bao gồm 450 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 71 tên lửa các loại (4 tên lửa Zirkon/Oniks, 32 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-300, 7 tên lửa hành trình Kh-22/Kh-32 và 28 tên lửa hành trình Kh-101/Iskander-K).

Trong khi máy bay không người lái được phóng từ Bryansk, Kursk, Orel, Shatalovo, Millerovo và Primorsko-Akhtarsk thì tên lửa được phóng từ Bryansk, Kursk, biển Caspi và Crimea. Tính đến 9h30 sáng ngày 3/2, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 450 mục tiêu, trong đó bao gồm 412 UAV và 38 tên lửa.

image-1.jpg

Không quân Ukraine đã ghi nhận 27 tên lửa và 31 máy bay không người lái nhắm trúng vào 27 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống 17 địa điểm trên lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, các tên lửa khác của Nga đã biến mất khỏi màn hình radar theo dõi, thông tin về địa điểm va chạm cũng như hậu quả của chúng đang được cập nhật.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong một tuyên bố mới nhất cho biết, đêm qua, Nga đã triển khai 450 máy bay không người lái và hơn 70 tên lửa tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, bao gồm cơ sở năng lượng và dân sự.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc tấn công chủ yếu nhằm vào cơ sở hạ tầng tại Sumy, Kharkiv, Kyiv, Dnipropetrovsk, Odesa và Vinnytsia.

Tại tỉnh Vinnytsia, quân đội Nga đã tấn công một cơ sở hạ tầng trọng yếu. Hậu quả của vụ tấn công là 50 khu dân cư bị mất điện. Trong khi đó tại tỉnh Odessa, cuộc tấn công của Nga đã khiến 50.000 người dân không có điện. Ba tòa nhà dân cư, kho hàng, văn phòng và ô tô bị hư hại. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Tổng thống nhấn mạnh các lực lượng cứu hộ và kỹ thuật Ukraine vẫn đang nỗ lực khôi phục nguồn điện ở những khu vực bị gián đoạn.

Quỳnh Như
Pravda
#Ukraine #Nga #tấn công #tên lửa #UAV #phòng không #hạ tầng #cơ sở năng lượng #mất điện

