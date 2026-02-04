Thái tử phi Na Uy rơi vào ‘tâm bão’ vì mối quan hệ với tỷ phú Epstein

TPO - Những email mới được công bố hé lộ thêm chi tiết về mối quan hệ giữa tỷ phú Jeffrey Epstein với Thái tử phi Mette-Marit của Na Uy, cũng như bà Sarah Ferguson, người từng là Nữ công tước xứ York của Anh.

Thái tử phi Na Uy Mette-Marit. (Ảnh: CNN)

Hoàng gia Na Uy và Anh đang đối mặt với nhiều chỉ trích sau khi những hồ sơ mới được công bố liên quan đến nhà tài chính Epstein cho thấy một số thành viên của hai gia đình này, trong đó có vị hoàng hậu tương lai của Na Uy, đã duy trì mối quan hệ thân thiết với Epstein ngay cả sau khi tỷ phú tai tiếng này bị kết án tội phạm tình dục.

Các hồ sơ cho thấy Thái tử phi Mette-Marit và bà Sarah Ferguson - vợ cũ của cựu Hoàng tử Anh Andrew, vẫn giữ mối quan hệ với tỷ phú Epstein nhiều năm sau khi ông ta bị kết án tội phạm tình dục và chịu án tù, và một số hành vi phạm tội của ông đã được truyền thông đưa tin rộng rãi. Tỷ phú Epstein bị kết tội dụ dỗ trẻ vị thành niên tham gia mại dâm vào năm 2008.

Mối liên hệ giữa tỷ phú Epstein và hai người phụ nữ này từng được công khai trước đây, và các email mới công bố không cho thấy bằng chứng họ phạm pháp, nhưng cho thấy mối quan hệ của họ sâu sắc hơn những gì từng được biết.

Bộ Tư pháp Mỹ công bố các email này trong tập tài liệu đăng trên website ngày 30/1 vừa qua.

Các email trao đổi giữa tỷ phú Epstein với bà Ferguson và Thái tử phi Na Uy, bao gồm chi tiết về việc đến thăm nơi ở của Epstein và những câu đùa liên quan đến việc ông ta theo đuổi phụ nữ, dường như cho thấy Thái tử phi Na Uy gần gũi với tỷ phú Epstein hơn so với những gì hoàng gia từng thừa nhận.

Các email được gửi trong giai đoạn 2011 - 2013, từ một tài khoản có nhãn H.K.H. Kronprinsessen (tức “Her Royal Highness the Crown Princess” - Thái tử phi điện hạ), và đôi khi dùng cách xưng hô thân mật với Epstein.

Trong các email năm 2013, nhóm của Epstein lên kế hoạch để một “Mette” đến thăm “ngôi nhà PB” (Palm Beach, Florida) và cử tài xế đón bà tại sân bay Miami.

Các email cũng nhiều lần thể hiện sự thân mật với tỷ phú Epstein.

“Anh thật là người dễ thương”, email từ tài khoản H.K.H. Kronprinsessen viết.

“Khi nào anh sang thăm em??? Em nhớ người bạn điên rồ của mình”, một email khác viết.

Các email còn có nhiều câu đùa về việc tỷ phú Epstein theo đuổi phụ nữ.

“Tôi đang săn tìm vợ. Paris có vẻ thú vị nhưng tôi thích người Scandinavia hơn”, Epstein viết năm 2012.

“Paris hợp để ngoại tình. Người Scandinavia hợp làm vợ hơn”, email từ H.K.H. Kronprinsessen đáp lại.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 2/2, Thái tử phi Mette-Marit nói rằng bà “chịu trách nhiệm vì đã không tìm hiểu kỹ hơn về lai lịch của Epstein”, đồng thời bày tỏ hối tiếc vì từng có liên hệ với ông ta. Bà cũng bày tỏ “cảm thông sâu sắc” với các nạn nhân của Epstein.

Người phát ngôn của Hoàng gia Na Uy từ chối bình luận thêm.

Những email này được công bố chỉ vài ngày trước khi con trai của Thái tử phi chuẩn bị hầu tòa để đối mặt với cáo buộc hiếp dâm, đẩy Hoàng gia Na Uy vào tình trạng xáo trộn nghiêm trọng.

“Tôi hiểu vì sao nhiều người phản ứng mạnh mẽ trước những tiết lộ trong các tài liệu. Bản thân tôi cũng vậy. Thái tử phi Mette-Marit thừa nhận bà đã phán đoán kém, và tôi đồng ý với điều đó”, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store tuyên bố ngày 31/1.

Những tiết lộ mới nhất đang đe dọa làm suy giảm thêm hình ảnh của Thái tử phi Mette-Marit. Việc bà đính hôn với Thái tử Haakon từng gây sốc cho dư luận Na Uy. Chỉ vài ngày trước đám cưới năm 2001, bà đã công khai xin lỗi về “lối sống hoang dã” của mình và lên án việc sử dụng ma túy.

Kể từ đó, bà đã giành lại được cảm tình của một bộ phận người dân, nhưng mối quan hệ với tỷ phú Epstein khiến bà trở thành tâm điểm chú ý một lần nữa.

“Không chỉ riêng Thái tử phi thể hiện sự phán đoán tệ hại một cách đặc biệt, mà cả bộ máy nhà nước cũng đã đánh cược liều lĩnh với danh tiếng quốc tế của Na Uy”, ông Ole-Jorgen Schulsrud-Hansen, bình luận viên hoàng gia của kênh TV2 Na Uy, viết trong bài bình luận tuần trước.

Ông Kjetil B. Alstadheim, biên tập viên mảng chính trị của tờ báo lớn nhất Na Uy Aftenposten đặt câu hỏi trong bài bình luận ngày 31/1: “Liệu bà Mette-Marit có thể trở thành hoàng hậu sau chuyện này không?”

Bà Sarah Ferguson trong một dịp ở London năm 2025. (Ảnh: NYT)

Hoàng gia Anh tiếp tục bị "soi"

Số tài liệu mới công bố cũng có những thông tin và hình ảnh ảnh hưởng đến Hoàng gia Anh, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa Epstein và bà Ferguson – người từng là Nữ công tước xứ York.

Ông Andrew Mountbatten-Windsor, chồng cũ của bà, đã bị tước bỏ tước hiệu hoàng tử vì mối quan hệ của ông với Epstein. Giữa bê bối này, bà Ferguson cũng ngừng sử dụng tước hiệu Nữ công tước xứ York, dù bà đã dùng nó trong nhiều thập kỷ sau cuộc ly hôn năm 1996.

Số tài liệu mới công bố cho thấy các email được gửi từ tài khoản mang tên “Sarah”, với một số thông tin cá nhân bị che đi. Tuy nhiên, nhiều chi tiết then chốt - bao gồm việc nhắc đến “the Duchess” (Nữ công tước) - cho thấy chúng thuộc về bà Ferguson.

Một email năm 2010, có vẻ từ bà Ferguson, gọi Epstein là “huyền thoại”, và viết thêm: “Tôi luôn sẵn sàng phục vụ ông. Cứ cưới tôi đi”.

Một email khác năm 2009 gọi Epstein là “người anh mà tôi luôn ao ước”. Một email cùng năm cho thấy Epstein chi trả các chuyến bay cho “Nữ công tước và các cô gái”, ám chỉ các chuyến đi của bà Ferguson và 2 con gái là Công chúa Eugenie và Công chúa Beatrice. Một số email khác cho thấy bà Ferguson nói với Epstein rằng bà cần tiền gấp để trả tiền thuê nhà sau khi một dự án kinh doanh thất bại.

Năm 2011, bà Ferguson từng thừa nhận rằng tỷ phú Epstein đã giúp bà trả nợ và xin lỗi vì “sai lầm nghiêm trọng trong phán đoán” khi “dính líu đến Jeffrey Epstein”.

Đại diện Hoàng gia Anh chưa phản hồi đề nghị bình luận.