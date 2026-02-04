Iran sẵn sàng dừng chương trình hạt nhân để đạt được thỏa thuận với Mỹ?

TPO - Tờ New York Times dẫn nguồn tin riêng cho biết, Iran sẵn sàng dừng chương trình hạt nhân để đạt được thỏa thuận với Mỹ và giảm bớt căng thẳng. Tuy nhiên, Iran vẫn muốn đề xuất thành lập một liên minh khu vực để sản xuất điện hạt nhân.

(Ảnh: Reuters)

Tờ New York Times đưa tin, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff dự kiến sẽ có cuộc đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 6/2. Hai quan chức này đang liên lạc trực tiếp với nhau qua tin nhắn. Ngoài ra, cuộc gặp cũng sẽ có sự tham gia của con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Jared Kushner.

Tờ báo này tiết lộ, Iran có thể dừng chương trình hạt nhân để đạt được thỏa thuận với Mỹ, nhưng vẫn muốn đề xuất thành lập một liên minh khu vực để sản xuất điện hạt nhân.

Trong khi đó, hãng Reuters dẫn lời một quan chức khu vực cho biết, ưu tiên hàng đầu của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Istanbul là tránh mọi xung đột và giảm leo thang căng thẳng giữa hai bên.

Theo quan chức này, một số quốc gia đã được mời tham dự các cuộc đàm phán ở cấp ngoại trưởng bao gồm: Pakistan, Ả-rập Xê-út, Qatar, Ai Cập, Oman và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất.

Thể thức của các cuộc họp vẫn chưa rõ ràng, nhưng "cuộc họp chính" sẽ diễn ra vào ngày 6/2 và điều quan trọng là phải bắt đầu đối thoại giữa các bên để tránh leo thang hơn nữa.

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 3/2 xác nhận ông đã chỉ đạo nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ: “Tôi đã chỉ thị Bộ trưởng Ngoại giao của mình theo đuổi các cuộc đàm phán công bằng và bình đẳng, với điều kiện không có các mối đe dọa và kỳ vọng phi lý”.

Các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức "trong khuôn khổ lợi ích quốc gia của chúng ta", theo yêu cầu "từ các chính phủ thân thiện".

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN được phát sóng hôm 2/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, Iran đã mất lòng tin vào Mỹ với tư cách là đối tác đàm phán, nhưng ông lưu ý rằng một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân là có thể đạt được.

“Tôi thấy khả năng sẽ có một cuộc đàm phán khác nếu nhóm đàm phán của Mỹ làm theo những gì Tổng thống Trump đã nói: đạt được một thỏa thuận công bằng và bình đẳng để đảm bảo không có vũ khí hạt nhân”, ông nói.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington đã bị đình trệ vào năm ngoái sau khi Israel phát động chiến dịch ném bom chưa từng có tiền lệ nhằm vào Iran hồi tháng 6, châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài 12 ngày.

Iran đã nhiều lần nhấn mạnh, rằng các cuộc đàm phán chỉ nên tập trung vào vấn đề hạt nhân. Chương trình tên lửa hoặc năng lực quốc phòng của Iran không phải là vấn đề có thể bàn bạc.