Thế giới

Google News

Mỹ bắn hạ máy bay không người lái Iran

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran sau khi máy bay này "tiếp cận một cách hung hăng" tàu sân bay USS Abraham Lincoln trên Biển Ả-rập, hãng Reuters đưa tin, dẫn lời các quan chức Mỹ.

6982530c2030273a486471a0.jpg
Máy bay chiến đấu F-35. (Ảnh: Getty Images)

Theo Reuters, vụ việc xảy ra ngày 3/2, trong đó một máy bay không người lái Shahed-139 của Iran đã bay về phía tàu sân bay "với ý định không rõ ràng".

“Một máy bay chiến đấu F-35C từ tàu sân bay Abraham Lincoln đã bắn hạ máy bay không người lái của Iran để tự vệ, bảo vệ tàu sân bay cùng các nhân viên trên tàu”, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ Tim Hawkins nói với Reuters. Ông cho biết thêm, không có người Mỹ nào bị thương trong vụ việc.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh một hạm đội của Mỹ do tàu Abraham Lincoln dẫn đầu đang hiện diện ở khu vực Trung Đông, và các nỗ lực ngoại giao nhằm dàn xếp các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ đang được tiến hành.

Giá dầu tương lai đã bật tăng sau khi thông tin về vụ việc được công bố.

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc từ chối bình luận. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết, nước này đã mất liên lạc với một máy bay không người lái ở vùng biển quốc tế, nhưng lý do chưa được tiết lộ.

Trong một sự việc riêng biệt hôm 3/2 tại Eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau vụ bắn hạ máy bay không người lái, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bị cáo buộc “đã quấy rối một tàu buôn mang cờ Mỹ và do người Mỹ điều khiển”, theo quân đội Mỹ.

Ông Hawkins cho biết: "Hai tàu của Iran và một máy bay không người lái Mohajer của Iran đã tiếp cận tàu chở dầu M/V Stena Imperative với tốc độ cao và lực lượng Iran đã yêu cầu lên tàu".

Nhóm quản lý rủi ro hàng hải Vanguard cho biết, các tàu của Iran đã ra lệnh cho tàu chở dầu tắt động cơ. Nhưng tàu chở dầu đã tăng tốc và tiếp tục hành trình.

Ông Hawkins cho biết một tàu chiến của Hải quân Mỹ, tàu McFaul, đang hoạt động trong khu vực và đã hộ tống tàu Stena Imperative.

"Tình hình đã được giảm bớt nhờ đó, và tàu chở dầu mang cờ Mỹ đang tiếp tục hành trình an toàn", ông Hawkins nói thêm.

Theo phóng viên Barak Ravid của Axios, các cuộc đàm phán giữa các nhóm của Mỹ và Iran đã được lên kế hoạch vào ngày 6/2, nhưng Tehran đã “yêu cầu thay đổi địa điểm và thể thức”. Ông tuyên bố: “Iran muốn giới hạn các cuộc đàm phán chỉ xoay quanh vấn đề hạt nhân và không thảo luận về những vấn đề như tên lửa và các nhóm ủy nhiệm”.

Tờ báo Al-Jarida của Kuwait đưa tin hồi đầu tuần, rằng sự can thiệp của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm giảm khả năng Mỹ tấn công Iran, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán. Nga đã nhiều lần bày tỏ niềm tin rằng vấn đề hạt nhân Iran nên được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.

Bất chấp những lời đe dọa về hành động quân sự mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên hôm 1/2 rằng ông hy vọng “chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận” với Iran.

Năm 2018, Washington đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015, được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA), và tái áp đặt các lệnh trừng phạt, khiến Tehran dần dần giảm bớt việc tuân thủ thỏa thuận và làm giàu uranium đến độ tinh khiết 60%.

Minh Hạnh
Reuters, RT
#Mỹ #Iran #Trung Đông #Eo biển Hormuz #máy bay không người lái

