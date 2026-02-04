Con trai cố Tổng thống Libya Gaddafi bị ám sát

TPO - Ông Saif al-Islam Gaddafi - con trai cố Tổng thống Libya Muammar Gaddafi, vừa qua đời sau khi bị ám sát. Ông từng được coi là nhà lãnh đạo số hai của đất nước trước khi cha ông chết dưới tay phe đối lập năm 2011.

Ông Saif al-Islam Gaddafi phát biểu với báo chí năm 2011. (Ảnh: AP)

Theo Al Jazeera, ông Saif al-Islam Gaddafi bị ám sát hôm 3/2, ở thành phố Zintan thuộc miền tây Libya, nơi ông sinh sống trong nhiều năm qua.

Cố vấn chính trị của ông đã xác nhận thông tin này, nhưng chưa rõ hoàn cảnh cụ thể của vụ ám sát. Chính quyền Libya vẫn chưa đưa ra phát biểu nào.

Ông Saif al-Islam Gaddafi chưa bao giờ giữ chức vụ chính thức nào ở Libya, nhưng được coi là người đứng hàng thứ hai về tầm ảnh hưởng, sau cha mình, trong giai đoạn từ năm 2000 - 2011, trước khi cha ông chết dưới tay lực lượng đối lập và chấm dứt vai trò lãnh đạo trong nhiều thập kỷ. Cũng trong năm 2011, ông Saif al-Islam Gaddafi bị bắt và giam giữ tại Zintan, sau khi phe đối lập chiếm Tripoli. Ông được thả tự do năm 2017, trong một đợt ân xá.

Là một người được giáo dục theo kiểu phương Tây và có tài ăn nói lưu loát, ông Saif al-Islam Gaddafi là gương mặt của sự tiến bộ và đã đóng vai trò hàng đầu trong nỗ lực hàn gắn quan hệ của Libya với phương Tây từ đầu những năm 2000.

Ông nhận bằng Tiến sĩ của Trường Kinh tế London (LSE) năm 2008, với luận án nghiên cứu về vai trò của xã hội dân sự trong việc cải cách quản trị toàn cầu.

Ông vẫn giữ vị trí nổi bật trong suốt thời kỳ bạo lực bao trùm đất nước sau Mùa xuân Ả-rập.

Ông Saif al-Islam Gaddafi đối mặt với nhiều cáo buộc tra tấn và dùng bạo lực cực đoan với những người phản đối chế độ của cha ông. Ông bị đưa vào danh sách trừng phạt của Liên Hợp Quốc và bị cấm đi lại từ năm 2011.

Ông cũng bị Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) truy nã với cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại ở Libya.

Sau các cuộc đàm phán với ICC, Libya đã được trao quyền xét xử ông Saif al-Islam Gaddafi về tội ác chiến tranh. Năm 2015, một tòa án ở Tripoli tuyên án tử hình vắng mặt đối với ông.

Sau khi được ân xá năm 2017, ông đã sống ẩn náu nhiều năm ở Zintan để giữ an toàn.