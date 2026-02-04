Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Con trai cố Tổng thống Libya Gaddafi bị ám sát

Bình Giang

TPO - Ông Saif al-Islam Gaddafi - con trai cố Tổng thống Libya Muammar Gaddafi, vừa qua đời sau khi bị ám sát. Ông từng được coi là nhà lãnh đạo số hai của đất nước trước khi cha ông chết dưới tay phe đối lập năm 2011.

screen-shot-2026-02-04-at-83604-am.png
Ông Saif al-Islam Gaddafi phát biểu với báo chí năm 2011. (Ảnh: AP)

Theo Al Jazeera, ông Saif al-Islam Gaddafi bị ám sát hôm 3/2, ở thành phố Zintan thuộc miền tây Libya, nơi ông sinh sống trong nhiều năm qua.

Cố vấn chính trị của ông đã xác nhận thông tin này, nhưng chưa rõ hoàn cảnh cụ thể của vụ ám sát. Chính quyền Libya vẫn chưa đưa ra phát biểu nào.

Ông Saif al-Islam Gaddafi chưa bao giờ giữ chức vụ chính thức nào ở Libya, nhưng được coi là người đứng hàng thứ hai về tầm ảnh hưởng, sau cha mình, trong giai đoạn từ năm 2000 - 2011, trước khi cha ông chết dưới tay lực lượng đối lập và chấm dứt vai trò lãnh đạo trong nhiều thập kỷ. Cũng trong năm 2011, ông Saif al-Islam Gaddafi bị bắt và giam giữ tại Zintan, sau khi phe đối lập chiếm Tripoli. Ông được thả tự do năm 2017, trong một đợt ân xá.

Là một người được giáo dục theo kiểu phương Tây và có tài ăn nói lưu loát, ông Saif al-Islam Gaddafi là gương mặt của sự tiến bộ và đã đóng vai trò hàng đầu trong nỗ lực hàn gắn quan hệ của Libya với phương Tây từ đầu những năm 2000.

Ông nhận bằng Tiến sĩ của Trường Kinh tế London (LSE) năm 2008, với luận án nghiên cứu về vai trò của xã hội dân sự trong việc cải cách quản trị toàn cầu.

Ông vẫn giữ vị trí nổi bật trong suốt thời kỳ bạo lực bao trùm đất nước sau Mùa xuân Ả-rập.

Ông Saif al-Islam Gaddafi đối mặt với nhiều cáo buộc tra tấn và dùng bạo lực cực đoan với những người phản đối chế độ của cha ông. Ông bị đưa vào danh sách trừng phạt của Liên Hợp Quốc và bị cấm đi lại từ năm 2011.

Ông cũng bị Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) truy nã với cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại ở Libya.

Sau các cuộc đàm phán với ICC, Libya đã được trao quyền xét xử ông Saif al-Islam Gaddafi về tội ác chiến tranh. Năm 2015, một tòa án ở Tripoli tuyên án tử hình vắng mặt đối với ông.

Sau khi được ân xá năm 2017, ông đã sống ẩn náu nhiều năm ở Zintan để giữ an toàn.

Bình Giang
Al Jazeera
#Libya #Ám sát #Muammar Gaddafi #Mùa xuân Ả-rập

Xem thêm

Cùng chuyên mục