Tổng thống Colombia mang quà đặc biệt đến Nhà Trắng, nhưng Tổng thống Trump không ra đón

TPO - Trong chuyến thăm Nhà Trắng, Tổng thống Colombia Gustavo Petro mang theo chiếc giỏ truyền thống của thổ dân Wounaan tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump và chiếc váy thủ công do các nghệ nhân bản địa ở Nariño may để tặng Đệ nhất phu nhân Melania.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Colombia Gustavo Petro tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã không trực tiếp ra đón người đồng cấp Colombia khi nhà lãnh đạo này đến Nhà Trắng ngày 3/2, và cũng không chụp ảnh chung trước sảnh - nghi thức thường thấy trong các chuyến thăm của nguyên thủ nước ngoài. Thay vào đó, ông Petro đi vào Nhà Trắng qua một lối phụ.

Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Cả hai đều mô tả cuộc gặp là thân thiện - thay đổi hoàn toàn so với vài tuần trước, khi ông Trump cáo buộc ông Petro tuồn cocaine vào Mỹ và đe dọa sử dụng hành động quân sự đối với Colombia.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Trump giảm nhẹ những lời lẽ gay gắt trước đây của mình. “Ông ấy và tôi không hẳn là những người bạn thân nhất, nhưng tôi không cảm thấy bị xúc phạm vì tôi chưa từng gặp ông ấy. Tôi hoàn toàn không biết ông ấy là ai. Chúng tôi đã có một cuộc gặp rất tốt. Tôi thấy ông ấy thật tuyệt vời”, ông Trump nói.

Tổng thống Petro tổ chức họp báo riêng sau cuộc hội đàm và cho biết hai bên đã có “cái nhìn tích cực và lạc quan”. “Điều gắn kết chúng tôi là tự do. Và đó cũng là cách cuộc gặp bắt đầu”, ông nói.

Tổng thống Colombia cho biết Tổng thống Trump đã tặng ông một chiếc mũ đỏ in dòng chữ “Make America Great Again”. Ông Petro nói rằng ông muốn thêm một chữ “s” để biến khẩu hiệu này thành “Make (the) Americas Great Again”, ngụ ý nói đến sự gắn kết về văn hóa, kinh tế và lịch sử giữa Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

Ông Petro từng chỉ trích ông Trump cũng như chiến dịch bắt Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Tuy nhiên, gần đây ông Trump cho biết nhà lãnh đạo Colombia đã sẵn sàng hợp tác hơn với chính quyền của ông nhằm ngăn chặn nạn buôn ma túy bất hợp pháp.

Ông Petro nói sau cuộc gặp, rằng ông và ông Trump đã “xem xét các cách thức để tái kích hoạt Venezuela”, bao gồm thông qua những dự án năng lượng. Ông Trump cho biết hai bên đã thảo luận về hợp tác trong các chiến dịch chống ma túy, điều mà ông Petro cũng xác nhận, đồng thời lưu ý ở một số khu vực của Colombia, trồng cây anh túc có thể là cách duy nhất để người dân kiếm sống.

“Nếu người dân không có lựa chọn để ăn uống, phải sống trong rừng rậm hoặc ở những nơi không có giao thông để sản xuất thứ gì đó hợp pháp, điều sẽ xảy ra là buôn bán ma túy”, ông nói.

Tổng thống Petro cho biết ông cũng nói với ông Trump cần phải truy quét những ông trùm, nhưng ở Mỹ và Colombia đang tồn tại quan niệm rằng “các trùm ma túy là những kẻ mặc quân phục và mang vũ khí ở Colombia. Đó chỉ là tuyến thứ hai của hoạt động buôn bán ma túy. Tầng cao nhất thì sống ở Dubai, Madrid, Miami”. Tổng thống Petro cho biết đã cung cấp cho Tổng thống Mỹ những cái tên cụ thể.

Tổng thống Colombia cũng cho biết ông đã mời ông Trump tới thăm thành phố nghỉ dưỡng Cartagena của Colombia.

Mỉa mai và kêu gọi biểu tình

Ông Trump đã tặng ông Petro một bản sao cuốn sách The Art of the Deal (Nghệ thuật đàm phán) có chữ ký kèm dòng đề tặng: “Ông thật tuyệt vời”. Ông Petro đăng ảnh cuốn sách lên mạng xã hội X và viết một cách mỉa mai bằng tiếng Tây Ban Nha: “Trump muốn nói gì với tôi qua lời đề tặng này? Tôi không hiểu tiếng Anh lắm”.

Trước khi cuộc gặp diễn ra, ông Petro - một chính trị gia cánh tả - vẫn tiếp tục công kích vị tổng thống Mỹ, gọi ông Trump là “đồng lõa với tội ác diệt chủng” ở Dải Gaza và cho rằng vụ Mỹ bắt Tổng thống Maduro là bắt cóc.

Trước khi rời Colombia sang Washington, ông Petro còn kêu gọi người dân Colombia xuống đường biểu tình tại Bogotá trong thời gian diễn ra cuộc gặp của ông tại Nhà Trắng.

Chỉ vài phút trước khi cuộc trò chuyện với ông Trump bắt đầu, trong video do văn phòng tổng thống Colombia chia sẻ, ông Petro mô tả bản thân là người đã lên án và truy tố các đối tượng buôn bán ma túy.

Đi cùng con gái và cháu gái, ông bày tỏ nuối tiếc nuối rằng hầu hết con cái của ông đang sống ngoài Colombia, trong cảnh lưu vong, do cuộc chiến mà ông đang tiến hành chống lại nạn buôn bán ma túy. “Chúng tôi thực sự đã trực tiếp hứng chịu những tác động của nó”, ông Petro nói.