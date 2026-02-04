Pháp triệu tập tỷ phú Elon Musk sau khi lục soát văn phòng mạng xã hội X

TPO - Các công tố viên tại Paris đã yêu cầu tỷ phú Elon Musk ra trình diện để thẩm vấn, trong khuôn khổ một cuộc điều tra liên quan đến việc phát tán các deepfake khiêu dâm và nội dung phủ nhận nạn diệt chủng Holocaust.

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Getty)

Yêu cầu được đưa ra sau khi cơ quan chức năng tiến hành khám xét các văn phòng của mạng xã hội X tại thủ đô nước Pháp vào sáng 3/2.

Cuộc khám xét do đơn vị tội phạm mạng của Viện Công tố Paris thực hiện, phối hợp với đơn vị tội phạm mạng của cảnh sát Pháp và Europol, thông báo được đăng trên chính tài khoản mạng xã hội X của viện công tố.

Một giấy triệu tập tự nguyện đã được gửi tới tỷ phú Musk và cựu CEO của mạng xã hội X Linda Yaccarino, yêu cầu họ ra làm việc và trả lời các câu hỏi liên quan đến việc nền tảng này tuân thủ luật pháp Pháp.

Văn phòng công tố đang điều tra các hành vi có dấu hiệu phạm tội, bao gồm: Đồng lõa trong việc tàng trữ và phát tán “hình ảnh khiêu dâm trẻ em”, xâm phạm quyền cá nhân thông qua việc tạo ra “deepfake tình dục”, phủ nhận “tội ác chống lại loài người”, cũng như bị cáo buộc trích xuất dữ liệu gian lận từ một hệ thống xử lý tự động.

“Các buổi làm việc tự nguyện với ban lãnh đạo sẽ giúp họ trình bày quan điểm về các sự việc, cũng như những biện pháp tuân thủ mà họ dự kiến áp dụng”, văn phòng công tố nêu rõ trong một tuyên bố.

Ông Musk và bà Yaccarino được triệu tập tới Paris trong tuần bắt đầu từ ngày 20/4. Chưa rõ các công tố viên có quyền pháp lý nào để buộc họ phải xuất hiện hay không.

Văn phòng công tố Paris cũng cho biết sẽ đóng tài khoản X của họ và chuyển sang truyền thông qua LinkedIn và Instagram.

Europol - cơ quan thực thi pháp luật của Liên minh châu Âu - cho biết trong một tuyên bố, rằng cuộc điều tra liên quan đến “một loạt hành vi phạm tội nghi ngờ có liên quan đến hoạt động và việc sử dụng nền tảng, bao gồm việc phát tán nội dung bất hợp pháp và các hình thức tội phạm trực tuyến khác”.

Đại diện mạng xã hội X chưa phản hồi đề nghị cho biết ý kiến về thông tin này.

Tuy nhiên, tài khoản phụ trách quan hệ chính phủ toàn cầu của mạng xã hội X viết: “Chúng tôi thất vọng trước diễn biến này, nhưng không bất ngờ. Văn phòng Công tố Paris đã công khai rộng rãi cuộc đột kích, cho thấy rõ hành động hôm nay là một màn phô trương quyền lực thực thi pháp luật mang tính lạm dụng, nhằm đạt được các mục tiêu chính trị không chính đáng, thay vì phục vụ các mục tiêu thực thi pháp luật hợp pháp dựa trên việc quản lý công bằng và khách quan của công lý”.

Chia sẻ lại bài đăng này, ông Musk viết trên tài khoản mạng xã hội X cá nhân: “Đây là một cuộc tấn công mang động cơ chính trị.”

Trong thời gian dài, mạng xã hội X đối mặt với áp lực chính trị từ các quốc gia châu Âu cũng như từ Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến cáo buộc nền tảng này gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử.

Năm ngoái, EU phạt mạng xã hội X số tiền tương đương 140 triệu USD vì không kiểm soát hiệu quả ngôn từ thù hận và thông tin sai lệch. Tháng trước, khối 27 quốc gia EU mở cuộc điều tra chính thức đối với các deepfake tình dục do chatbot Grok của mạng xã hội X tạo ra.

Cuộc điều tra này được công bố chỉ 1 ngày sau khi tỷ phú Musk cho biết SpaceX đã mua lại công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI của ông, hợp nhất công ty tên lửa và vệ tinh với nhà phát triển chatbot Grok.

“Điều này không chỉ đánh dấu chương tiếp theo, mà là cả một cuốn sách mới trong sứ mệnh của SpaceX và xAI: Mở rộng quy mô để tạo ra một ‘mặt trời có tri giác’, nhằm thấu hiểu vũ trụ và mở rộng ánh sáng của ý thức tới các vì sao”, tỷ phú Musk nói.

Tại Anh, Văn phòng Ủy viên Thông tin cho biết đã bắt đầu cuộc điều tra riêng đối với mạng xã hội X liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân trong quá trình tạo ra deepfake.

“Thông tin về Grok đặt ra những câu hỏi vô cùng đáng lo ngại về việc dữ liệu cá nhân của con người đã được sử dụng như thế nào để tạo ra hình ảnh thân mật hoặc mang tính tình dục mà không có sự hiểu biết hay đồng thuận của họ, cũng như liệu các biện pháp bảo vệ cần thiết có được triển khai hay không”, ông William Malcom, giám đốc điều hành của cơ quan này, cho biết.