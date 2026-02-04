Iran bất ngờ yêu cầu đổi địa điểm đàm phán với Mỹ

TPO - Iran yêu cầu các cuộc đàm phán với Mỹ trong tuần này phải được tổ chức tại Oman chứ không phải Thổ Nhĩ Kỳ, và phạm vi đàm phán phải được thu hẹp chỉ còn các cuộc đàm phán song phương về vấn đề hạt nhân.

Động thái của Iran nhằm thay đổi địa điểm và chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán, dự kiến ​​được tổ chức vào ngày 6/2 tại Istanbul, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang khi Mỹ tăng cường lực lượng ở Trung Đông.

Quân đội Mỹ ngày 3/2 đã bắn hạ một máy bay không người lái Iran sau khi máy bay này "tiếp cận một cách hung hăng" tàu sân bay Abraham Lincoln ở Biển Ả-rập.

Trả lời báo giới cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Chúng tôi đang đàm phán với họ”. Nhưng ông không nói rõ chi tiết và từ chối tiết lộ ​​các cuộc đàm phán sẽ diễn ra ở đâu.

Một nguồn thạo tin của Reuters cho biết, Iran muốn “thay đổi thể thức và phạm vi cuộc gặp”.

"Họ chỉ muốn thảo luận về vấn đề hạt nhân với người Mỹ, trong khi Mỹ muốn đưa thêm các chủ đề khác như tên lửa đạn đạo và các hoạt động của lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực vào cuộc đàm phán”, nguồn tin nói.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với Fox News, rằng các cuộc đàm phán với Iran vẫn diễn ra vào cuối tuần này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, các cuộc tham vấn về địa điểm vẫn đang được tiến hành. Kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán trong những ngày tới đã được xây dựng, và Thổ Nhĩ Kỳ, Oman cùng một số quốc gia khác đã bày tỏ sẵn sàng đăng cai cuộc gặp.

Con rể của Tổng thống Trump - ông Jared Kushner, dự kiến ​​sẽ tham gia cuộc đàm phán, cùng với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi.

Các bộ trưởng từ một số quốc gia khác trong khu vực, bao gồm Pakistan, Ả-rập Xê-út, Qatar, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, cũng dự kiến ​​sẽ tham dự, nhưng nguồn tin khu vực nói với Reuters rằng Tehran hiện chỉ muốn đàm phán song phương với Mỹ.

Các nguồn tin Iran nói với Reuters tuần trước, rằng ông Trump đã yêu cầu ba điều kiện để nối lại đàm phán: Không làm giàu uranium ở Iran, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran và chấm dứt hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Iran từ lâu đã coi cả ba yêu cầu này đều là những hành vi vi phạm chủ quyền không thể chấp nhận được. Hai quan chức Iran nói rằng, giới cầm quyền của họ coi chương trình tên lửa đạn đạo, chứ không phải việc làm giàu uranium, mới là điều cần thảo luận.