Chồng cũ của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ bị bắt vì cáo buộc giết người

TPO - Cảnh sát hạt New Castle (bang Delaware) cho biết, chồng cũ của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden - ông William Stevenson - đã bị bắt với cáo buộc giết người.

Chồng cũ của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden - ông William Stevenson. (Ảnh: NY Times)

Theo NY Times, ông Stevenson (77 tuổi) bị bắt vào ngày 2/2, sau khi bồi thẩm đoàn truy tố ông tội giết người cấp độ một. Nạn nhân là vợ ông - bà Linda Stevenson (64 tuổi).

Bà Stevenson tử vong ngày 28/12/2025, nhưng nguyên nhân chưa được công bố.

Ông William Stevenson kết hôn với bà Jill Biden vào năm 1970 và ly hôn vào năm 1975.

Ông Stevenson gặp bà Biden trên một bãi biển vào năm 1969, khi bà là sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Delaware. Họ kết hôn sáu tháng sau đó.

“Tôi thực sự tin rằng chúng tôi sinh ra là dành cho nhau”, bà Biden viết trong hồi ký của mình. “Nhìn lại, có lẽ đó là một sai lầm của tuổi trẻ”.

Lớn lên ở ngoại ô Philadelphia, ông Stevenson từng mơ ước trở thành ngôi sao bóng bầu dục. Nhưng những rắc rối gia đình đã khiến ông phải xem xét lại việc theo học Đại học bang Ohio. Thay vào đó, ông theo học Đại học Delaware.

Năm 1971, Stevenson - khi đó 23 tuổi và mới kết hôn - đã dùng số tiền thừa kế 14.000 USD từ một người chú để mua quán bar ở trung tâm thành phố Newark (bang Delaware). Ông đổi tên quán bar thành The Stone Balloon và ấp ủ tầm nhìn về một mô hình giải trí thu hút sinh viên đại học.

Ông Stevenson dường như luôn trong tình trạng tranh chấp với thành phố Newark về giấy phép xây dựng và các tờ báo địa phương đã ghi lại những rắc rối của ông trong việc đóng thuế. Cuối cùng, ông đã bán quán bar.

Năm 1975, khi bà Biden ly hôn với ông Stevenson, bà bắt đầu hẹn hò với ông Joe Biden, khi đó là thượng nghị sĩ trẻ tuổi của Delaware và là người quen của Stevenson, theo hồi ký của bà Jill Biden.