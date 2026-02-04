Quan chức Ukraine lý giải khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga

TPO - Quan chức Ukraine cho biết việc Nga sử dụng số lượng lớn tên lửa đạn đạo trong cuộc tấn công gần đây đã khiến hoạt động phòng không gặp nhiều khó khăn.

Người đứng đầu bộ phận truyền thông của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, ông Yurii Ihnat, cho biết, trong đêm ngày 2, rạng sáng 3/2, Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Ukraine.

Theo dữ liệu sơ bộ, Nga đã sử dụng tổng cộng hơn 70 tên lửa, bao gồm 4 tên lửa Zirkon/Oniks, 32 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-300, 7 tên lửa hành trình Kh-22/Kh-32 và 28 tên lửa hành trình Kh-101/Iskander-K. Trong số này, 38 tên lửa đã bị đánh chặn, chủ yếu là tên lửa hành trình.

"Lần này, số lượng tên lửa đạn đạo là rất lớn. Chúng ta đang nói đến các loại tên lửa bay theo quỹ đạo đạn đạo. Vì vậy, trong hơn 70 tên lửa được lực lượng Nga phóng đi, chỉ có 38 tên lửa bị bắn hạ. Tuy nhiên, xét đến đặc tính của loại vũ khí này, đây vẫn là một con số đáng kể", ông Ihnat nhấn mạnh.

Người đứng đầu bộ phận truyền thông của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, ông Yurii Ihnat.

Mục tiêu chính của đợt tấn công là các cơ sở hạ tầng trọng yếu, đặc biệt là hệ thống năng lượng, tại nhiều khu vực trên cả nước. Các cuộc tấn công được ghi nhận tại Sumy, Kharkiv, Kyiv, Dnipropetrovsk, Odesa và Vinnytsia.

Theo ông Ihnat, khác với trước đây khi Nga thường tập trung tấn công theo một hướng, lần này các đòn đánh được triển khai đồng thời trên nhiều khu vực. Ông cũng lưu ý rằng lực lượng Nga đang gia tăng tỷ lệ sử dụng các loại vũ khí tấn công mang tính phức hợp, thay vì chủ yếu dùng tên lửa hành trình Kh-101 như trước.

"Tất cả các loại tên lửa này đều bay theo quỹ đạo đạn đạo hoặc gần như đạn đạo, điều này khiến chúng đặc biệt khó đánh chặn", ông nói.

Bên cạnh đó, Nga cũng đã tăng đáng kể sản lượng và tần suất sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công. Theo ông Ihnat, để đối phó với các UAV này buộc Ukraine phải sử dụng nhiều loại đạn dược có giá trị cao, bao gồm cả tên lửa cho phòng không tầm ngắn và các hệ thống như Gepard.

Do lực lượng Nga sử dụng rộng rãi máy bay không người lái, Không quân Ukraine buộc phải điều chỉnh chiến thuật phòng thủ của mình. Đặc biệt, việc thành lập các đơn vị máy bay không người lái phòng không đang được mở rộng để đối phó hiệu quả hơn với các phương tiện bay không người lái của đối phương.

Ông Ihnat cũng xác nhận Nga đang sử dụng hệ thống Starlink để điều khiển máy bay không người lái, song phía Ukraine đã có những giải pháp nhằm vô hiệu hóa lợi thế này.

"Có rất nhiều thông tin liên quan đến Starlink. Họ đang sử dụng nó, nhưng chúng tôi có những biện pháp nhất định để tước bỏ khả năng đó", ông nhấn mạnh.