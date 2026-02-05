Mỹ chuẩn bị tập trận quân sự với hơn 30 quốc gia

TPO - Mỹ dự kiến tổ chức cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại châu Phi mang tên Sư tử châu Phi (African Lion) vào tháng 5 tới, với sự tham gia của khoảng 30 quốc gia.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, tướng Dagvin Anderson, Chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (AFRICOM) cho biết, phần lớn các hoạt động tập trận sẽ diễn ra tại Morocco, với sự góp mặt của quân đội 19 quốc gia châu Phi, 6 quốc gia châu Âu, cùng các đối tác đến từ Nam Mỹ và Trung Đông.

Theo ông Anderson, ngoài Morocco, một số nội dung huấn luyện chọn lọc của cuộc tập trận African Lion cũng sẽ được tổ chức tại Tunisia, Ghana và Senegal.

Bên cạnh đó, Mỹ hiện đang tiến hành cuộc tập trận Cutlass Express tại Mozambique, với sự tham gia của 14 quốc gia châu Phi, 5 quốc gia châu Âu và 2 quốc gia khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ông Anderson cũng đề cập đến cuộc tập trận Justified Accord, dự kiến diễn ra tại Kenya, Tanzania và Djibouti.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ nhấn mạnh, rằng tất cả các cuộc tập trận đều "tập trung vào tính đa phương", vì chúng nhằm mục đích chống lại các mối đe dọa chung như khủng bố, buôn lậu và buôn bán ma túy.

African Lion là cuộc tập trận quân sự quốc tế thường niên có sự tham gia của quân đội Mỹ. Năm 2025, khoảng 10.000 binh sĩ từ gần 50 quốc gia đã tham gia cuộc diễn tập này tại Morocco.