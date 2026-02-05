Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga mở rộng các điểm phóng UAV tấn công

Quỳnh Như

TPO - Ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy quân đội Nga đang đẩy mạnh mở rộng các địa điểm phóng máy bay không người lái (UAV) tấn công Geran. Một trong những vị trí đáng chú ý là sân bay Shatalovo, thuộc vùng Smolensk của Nga, theo trang Militarnyi.

Theo Militarnyi, hình ảnh vệ tinh cho thấy bốn bệ phóng cố định và bốn phương tiện phóng máy bay không người lái chuyên dụng đã được triển khai tại sân bay Shatalovo. Từ địa điểm này, Nga có khả năng phóng đồng thời khoảng 22 UAV Geran, với tiềm năng tăng lên hàng trăm chiếc trong một đêm.

Nguồn tin lưu ý, do vị trí sân bay nằm tương đối gần biên giới, phía Nga lo ngại nguy cơ bị Ukraine tấn công bằng UAV, vì vậy đã triển khai một khẩu đội phòng không để bảo vệ khu vực Shatalovo.

Dữ liệu vệ tinh cũng cho thấy Nga đang mở rộng các cơ sở phóng UAV tại ít nhất sáu địa điểm thường xuyên được sử dụng trong các đợt tấn công nhằm vào Ukraine, bao gồm các sân bay Shatalovo, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk, Navlya, Tsymbulova và Donetsk.

millerovo-2048x1126.jpg
1.jpg
Căn cứ Shatalovo (phải) và Millerovo (trái).

Tại vùng Rostov, gần sân bay Millerovo, hình ảnh vệ tinh ghi nhận việc Nga xây dựng các nhà chứa chuyên dụng phục vụ bảo dưỡng và lưu trữ UAV tấn công. Một tổ hợp nhà chứa với nhiều quy mô khác nhau đã hoàn thành, trong khi bốn nhà chứa bổ sung đang được thi công. Khi hoàn tất, cơ sở này có thể cho phép Nga lưu trữ tối đa khoảng 126 UAV tại Millerovo.

Trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cho biết, lực lượng Nga đã bắt đầu sử dụng UAV Gerbera như phương tiện mang theo các UAV trinh sát hoặc tấn công cỡ nhỏ. Về cơ bản, Gerbera được thiết kế mô phỏng UAV Geran vốn được Nga sử dụng rộng rãi, chủ yếu đóng vai trò mồi nhử, nhưng cũng có khả năng mang theo đầu đạn nhỏ hoặc thực hiện nhiệm vụ trinh sát điện tử.

Lực lượng vũ trang Ukraine cảnh báo, ngay cả các UAV Gerbera có kích thước nhỏ nhưng tiềm ẩn mối đe dọa, do chúng thường được Nga trang bị vài kg thuốc nổ.

Quỳnh Như
Militarnyi
