Tiết lộ nội dung cuộc đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ukraine tại UAE

TPO - Các vấn đề kinh tế, khuôn khổ ngừng bắn và vấn đề lãnh thổ đang được thảo luận tại cuộc đàm phán ba bên giữa Nga - Ukraine - Mỹ ở Abu Dhabi (Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất - UAE).

Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn thạo tin cho biết các cuộc đàm phán tập trung vào ba nhóm vấn đề chính gồm: Kinh tế, lãnh thổ và cơ chế thực thi ngừng bắn.

"Nhìn chung, cuộc đàm phán đề cập đến các vấn đề kinh tế, vấn đề lãnh thổ và cơ chế ngừng bắn", theo hãng thông tấn Tass.

Các nhà đàm phán Ukraine, Mỹ và Nga tiến hành cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi vào ngày 4/2.

Nga, Ukraine và Mỹ đã kết thúc vòng đàm phán ba bên thứ hai tại Abu Dhabi vào ngày 4/2 và tiếp tục vào ngày 5/2.

Theo ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, kiêm Trưởng đoàn đàm phán, sau phiên họp toàn thể, các bên tiếp tục làm việc theo hình thức tham vấn riêng và các nhóm chuyên trách.

"Ngày thứ hai của cuộc đàm phán tại Abu Dhabi đã bắt đầu. Chúng tôi tiếp tục làm việc theo cùng thể thức: Tham vấn ba bên, làm việc nhóm và thống nhất lập trường", ông Umerov cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/2 đánh giá một trong những kết quả quan trọng đạt được là tiến triển trong vấn đề trao đổi tù binh chiến tranh. Ông cho biết các bên kỳ vọng một đợt trao đổi sẽ diễn ra trong thời gian tới.

"Sẽ có một bước tiến quan trọng nữa, chúng tôi kỳ vọng sẽ có cuộc trao đổi tù binh chiến tranh trong tương lai gần. Các tù binh phải được trở về nhà", ông Zelensky nói sau khi được báo cáo về cuộc đàm phán.

Ông Rustem Umerov mô tả cuộc đàm phán là "có ý nghĩa và hiệu quả", tập trung vào các bước cụ thể và giải pháp thiết thực để chấm dứt xung đột.

Các cuộc gặp tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất diễn ra một ngày sau khi Nga phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

Phía Ukraine cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn năng lượng kéo dài một tuần, có hiệu lực từ ngày 30/1, thông qua việc phóng 71 tên lửa và 450 máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine trong ngày 3/2.

Theo quan chức Ukraine, các cuộc không kích của lực lượng Nga đã gây thiệt hại đáng kể cho hệ thống điện và sưởi ấm, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt. Trong khi đó, phía Nga khẳng định các mục tiêu quân sự của Ukraine là trọng tâm của chiến dịch.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang điều chỉnh lập trường đàm phán phù hợp với tình hình thực địa, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc không chấp nhận các điều khoản mà Kiev cho là bất lợi.



Trước đó, ông Zelensky cho biết đã có một số cuộc thảo luận với các đối tác phương Tây về đảm bảo an ninh, trong đó có khả năng triển khai lực lượng quốc tế sau khi đạt được ngừng bắn.

Một số quốc gia châu Âu, trong khuôn khổ Liên minh các nước sẵn sàng, bày tỏ sẵn sàng tham gia hỗ trợ an ninh cho Ukraine, trong khi Nga nhiều lần phản đối sự hiện diện quân sự của phương Tây tại nước này.