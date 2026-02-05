Tín hiệu tích cực từ vòng đàm phán hòa bình ba bên Nga - Ukraine - Mỹ

TPO - Ukraine đánh giá vòng đàm phán thứ hai với Nga do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi là “hiệu quả”, trong bối cảnh giao tranh trong cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến II vẫn đang diễn ra quyết liệt.

Ông Rustem Umerov - người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Những bức ảnh được Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất công bố cho thấy ba phái đoàn ngồi quanh một chiếc bàn hình chữ U. Các quan chức Mỹ ngồi ở giữa, bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Jared Kushner.

“Cuộc họp diễn ra thực chất và hiệu quả, tập trung vào các bước cụ thể và giải pháp thiết thực”, ông Rustem Umerov - người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine - viết trên mạng xã hội X.

Một quan chức Mỹ giấu tên cũng gọi các cuộc đàm phán là hiệu quả và cho biết hai bên sẽ tiếp tục thảo luận vào sáng 5/2.

Vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi ngày 4/2. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất)

Trong bài phát biểu video hằng đêm, ông Zelensky nói rằng điều quan trọng là các cuộc đàm phán phải dẫn đến hòa bình thực sự, chứ không phải tạo cơ hội mới để Nga tiếp tục tấn công. Ông nói rằng các đối tác của Ukraine phải gây áp lực nhiều hơn nữa lên Mátxcơva.

“Người dân Ukraine phải thấy được tình hình thực sự đang tiến tới hòa bình, chứ không phải là Nga tận dụng những thứ có lợi cho mình và tiếp tục tấn công," ông Zelensky nói.

Tổng thống cũng cho biết Ukraine hy vọng các cuộc đàm phán sẽ sớm dẫn đến một cuộc trao đổi tù binh mới. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Pháp France 2, ông Zelensky tiết lộ số binh sĩ Ukraine thiệt mạng trên chiến trường do giao tranh với Nga là khoảng 55.000 người.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy cả Kiev và Mátxcơva tìm kiếm một thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến kéo dài bốn năm, nhưng hai bên vẫn còn bất đồng về các điểm then chốt bất chấp nhiều vòng đàm phán với các quan chức Mỹ.

"Tin tốt là lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, chúng ta có các nhóm quân sự kỹ thuật từ cả Ukraine và Nga gặp nhau trong một diễn đàn mà chúng ta cũng sẽ tham gia với các chuyên gia của mình", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói tại Washington hôm 4/2.

Các vấn đề nhạy cảm nhất là yêu cầu của Mátxcơva về việc Ukraine từ bỏ vùng đất mà nước này vẫn đang kiểm soát và số phận của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhà máy lớn nhất châu Âu, nằm trong khu vực do Nga kiểm soát.

Nga muốn Ukraine rút quân khỏi toàn bộ khu vực Donetsk, bao gồm cả một vành đai các thành phố được phòng thủ kiên cố, như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào.

Ngược lại, Ukraine cho rằng cuộc xung đột nên được đóng băng dọc theo chiến tuyến hiện tại. Kiev cũng đã bác bỏ bất kỳ yêu cầu rút quân đơn phương nào.

Từ Paris, các nguồn tin ngoại giao cho biết cố vấn đối ngoại của Tổng thống Pháp - ông Emmanuel Bonne - đã gặp các quan chức Nga tại Điện Kremlin hôm 3/2.

Mục đích cuộc gặp là để đối thoại về các vấn đề then chốt, trong đó quan trọng nhất là vấn đề Ukraine, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào được tiết lộ.