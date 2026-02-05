Tổng thống Mỹ Trump lại cảnh báo Đại giáo chủ Iran, đe dọa triển vọng đàm phán

TPO - Iran cho biết cuộc đàm phán với Mỹ sẽ diễn ra theo kế hoạch vào cuối tuần này, nhưng Tổng thống Donald Trump lại vừa gia tăng áp lực lên lãnh đạo tối cao của Tehran khi nói rằng ông "rất nên lo lắng".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: AP)

Những điều này gây rủi ro cho việc đàm phán. Có thông tin nói rằng kế hoạch đàm phán có thể sẽ đổ vỡ, khiến giá dầu tăng vọt và làm tăng nguy cơ Mỹ sẽ có hành động quân sự.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định, cuộc đàm phán hạt nhân sẽ diễn ra vào ngày 6/2 tại Oman.

"Cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ dự kiến ​​sẽ được tổ chức tại Muscat", ông Araghchi cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 4/2, đồng thời cảm ơn Oman "vì đã thực hiện tất cả công việc chuẩn bị cần thiết".

Mỹ chưa xác nhận điều này.

Trong khi đó, Tổng thống Trump lại vừa gây thêm áp lực lên Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei.

"Tôi nghĩ ông ấy nên rất lo lắng, đúng vậy, ông ấy nên lo lắng. Như các bạn biết đấy, họ sẽ đàm phán với chúng tôi", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC News ngày 4/2.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng Iran định thiết lập một cơ sở hạt nhân mới, sau khi Mỹ và Israel triển khai chiến dịch ném bom vào các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran vào tháng 6/2025.

"Họ đang nghĩ đến việc bắt đầu một địa điểm mới ở khu vực khác của đất nước. Chúng tôi đã phát hiện ra điều đó, và tôi nói, nếu các người làm vậy, chúng tôi sẽ làm những điều rất tồi tệ với các người", ông Trump nói với NBC.

Quan hệ giữa Tehran và Washington trở nên căng thẳng từ khi xảy ra làn sóng biểu tình quy mô lớn ở Iran vài tuần trước. Ông Trump đã điều một nhóm tàu ​​sân bay Mỹ mà ông gọi là "hạm đội" đến khu vực. Một trong những máy bay của nhóm này đã bắn hạ máy bay không người lái của Iran hôm 3/2.

Đầu tuần này, thông tin về việc các quan chức Iran và Mỹ dự kiến ​​sẽ gặp nhau làm dấy lên hy vọng tìm ra lối thoát, nhưng đến nay triển vọng đàm phán trở nên không chắc chắn.

Ngày 4/2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ sẵn sàng gặp Iran trong tuần này, nhưng nhấn mạnh cuộc đàm phán phải bao gồm chương trình tên lửa và hạt nhân của Tehran.

"Nếu người Iran muốn gặp, chúng tôi sẵn sàng. Nếu họ thay đổi ý định, chúng tôi cũng ổn với điều đó", ông Rubio nói với các phóng viên, nhưng không xác nhận cuộc gặp vào ngày 6/2.