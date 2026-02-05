Nga - Ukraine bắt đầu vòng đàm phán hòa bình thứ hai

TPO - Các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã bắt đầu vòng đàm phán thứ hai do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất), nhằm thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.

(Ảnh: EPA)

Các cuộc họp ba bên kéo dài hai ngày diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã tận dụng thỏa thuận ngừng bắn năng lượng do Mỹ hậu thuẫn tuần trước để tích trữ đạn dược, sau đó tấn công Ukraine bằng số tên lửa kỷ lục hôm 3/2.

"Một vòng đàm phán khác đã bắt đầu ở Abu Dhabi. Quá trình đàm phán diễn ra theo hình thức ba bên - Ukraine, Mỹ và Nga", ông Rustem Umerov - trưởng phái đoàn Ukraine - cho biết trên Telegram.

Ông Umerov nói rằng, các nhóm đàm phán cũng sẽ gặp riêng để thảo luận về những nội dung cụ thể và sau đó sẽ tiếp tục với một cuộc họp chung để thống nhất lập trường.

Trong năm qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy cả Kiev và Mátxcơva chấp nhận thỏa hiệp để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài bốn năm, nhưng hai bên vẫn còn bất đồng về các điểm then chốt, bất chấp nhiều vòng đàm phán với các quan chức Mỹ.

Các vấn đề nhạy cảm nhất là yêu cầu của Mátxcơva về việc Ukraine từ bỏ vùng đất mà nước này vẫn đang kiểm soát và số phận của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhà máy lớn nhất châu Âu, nằm trong khu vực do Nga kiểm soát.

Nga muốn Ukraine rút quân khỏi toàn bộ khu vực Donetsk, bao gồm cả một vành đai các thành phố được phòng thủ kiên cố, như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào.

Ngược lại, Ukraine cho rằng cuộc xung đột nên được đóng băng dọc theo chiến tuyến hiện tại. Kiev cũng đã bác bỏ bất kỳ yêu cầu rút quân đơn phương nào.

Các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Ukraine phản đối một thỏa thuận nhượng bộ lãnh thổ cho Mátxcơva. Cư dân Kiev nói với Reuters, rằng họ hoài nghi vòng đàm phán mới sẽ mang lại bất kỳ bước đột phá lớn nào.

"Tất nhiên, chúng ta hãy hy vọng sẽ có gì đó thay đổi. Nhưng tôi nghĩ tình hình sẽ chưa thể thay đổi ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ, và họ cũng thế”, Serhii (38 tuổi), một tài xế taxi, nói với Reuters.