Ý định của Mỹ trong việc lập khối thương mại đất hiếm

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn lập một khối thương mại về khoáng sản chiến lược với các đồng minh, trong đó sử dụng công cụ thuế quan để duy trì mức giá sàn và chống lại chiến thuật “xả hàng” của Trung Quốc nhằm làm suy yếu đối thủ tiềm năng.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu ngày 4/2. (Ảnh: AP)

Ngày 4/2, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết cuộc chiến thương mại trong năm qua đã cho thấy mức độ phụ thuộc của hầu hết các quốc gia vào khoáng sản chiến lược mà Trung Quốc đang gần như độc quyền.

“Chúng tôi muốn các thành viên tham gia một khối thương mại giữa các đồng minh và đối tác, một khối bảo đảm quyền tiếp cận của Mỹ để duy trì sức mạnh công nghiệp Mỹ, đồng thời mở rộng sản xuất trên toàn bộ khu vực”, Phó Tổng thống Mỹ Vance phát biểu tại hội nghị diễn ra ở Washington.

“Điều trước mắt chúng ta là cơ hội để tự chủ, nơi chúng ta không bao giờ phải phụ thuộc vào bất kỳ ai ngoài chính mình, trong ngành khoáng sản chiến lược để duy trì các ngành công nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng”, ông Vance nói.

Đất hiếm là nguyên liệu thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp hiện nay, để chế tạo từ máy bay đến điện thoại thông minh. Trung Quốc đang thống lĩnh thị trường nguyên liệu then chốt này.

“Tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta đã rút ra bài học một cách khó khăn trong năm qua để nhận thấy các nền kinh tế của chúng ta phụ thuộc lớn đến mức nào vào những khoáng sản chiến lược”, ông Vance phát biểu trước quan chức đến từ vài chục quốc gia châu Âu, châu Á và châu Phi.

Đầu tuần này, Tổng thống Donald Trump công bố Dự án Vault nhằm xây dựng kho dự trữ đất hiếm, được tài trợ bằng khoản tiền 10 tỷ USD từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ và gần 1,67 tỷ USD vốn tư nhân.

Theo ông Pini Althaus, người sáng lập công ty khai thác đất hiếm USA Rare Earth tại bang Oklahoma, các quốc gia khác có thể sẽ cùng chính quyền Mỹ tham gia mua đất hiếm và thực hiện một số biện pháp khác để thúc đẩy phát triển ngành.

Chính quyền Mỹ cũng đã trực tiếp bơm tiền vào lĩnh vực này. Trong năm qua, Lầu Năm Góc đã chi gần 5 tỷ USD để bảo đảm khả năng tiếp cận các vật liệu chiến lược nhằm giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc.