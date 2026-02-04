Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với lãnh đạo Nga và Mỹ

TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày 4/2, chỉ vài giờ sau cuộc hội đàm trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Putin trong cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 4/2. (Ảnh: Sputnik)

Cuộc điện đàm giữa ông Tập và ông Trump cũng là trao đổi đầu tiên giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ cuộc điện đàm gần nhất vào tháng 11/2025.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc chưa cho biết nội dung cụ thể của cuộc điện đàm.

Hai cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Hiệp ước New START về cắt giảm vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ dự kiến hết hiệu lực vào ngày 5/2.

Ông Tập và ông Putin đã ca ngợi mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Tổng thống Putin nói rằng quan hệ Nga - Trung là một nhân tố ổn định quan trọng trong bối cảnh thế giới ngày càng nhiều biến động, đồng thời ca ngợi hợp tác năng lượng chặt chẽ giữa hai nước là cùng có lợi và mang tính chiến lược.

Phát biểu thông qua phiên dịch, ông Tập kêu gọi hai nước xây dựng một “kế hoạch tổng thể” nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương, cho rằng mối quan hệ này đang đi đúng hướng.

“Hai bên cần nắm bắt cơ hội lịch sử này, duy trì trao đổi cấp cao chặt chẽ và tăng cường hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực”, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV dẫn lời ông Tập cho biết.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết, hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện trong 1 giờ 25 phút, và ông Putin đã nhận lời mời thăm Trung Quốc trong nửa đầu năm nay.

Ông Ushakov cũng cho biết ông Putin và ông Tập nhất trí tăng cường thương mại, bao gồm lĩnh vực năng lượng, và lập trường của Nga và Trung Quốc gần nhau hoặc trùng khớp trong hầu hết các vấn đề quốc tế.

Lần gần đây nhất ông Tập và ông Putin gặp nhau là tại Bắc Kinh, khi Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh vào tháng 9 năm ngoái, sự kiện cũng có sự tham dự của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Tại cuộc gặp đó, ông Tập nói rằng quan hệ Trung - Nga đã “vượt qua những biến động quốc tế”, đồng thời cam kết phối hợp với Mátxcơva trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của hai nước.