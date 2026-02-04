Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pakistan điều trực thăng, máy bay không người lái tiêu diệt phiến quân

Bình Giang

TPO - Lực lượng an ninh Pakistan vừa huy động máy bay không người lái và trực thăng tấn công các tay súng ly khai ở miền tây nam đất nước để giành lại quyền kiểm soát sau 3 ngày giao tranh.

pakistan.jpg
Những chiếc xe bị thiêu rụi bên ngoài đồn cảnh sát ở Quetta, Pakistan, ngày 1/2.
﻿(Ảnh: Reuters)

Đợt tấn công phối hợp hôm 31/1 do lực lượng BLA thực hiện khiến tỉnh lớn nhất Pakistan gần như tê liệt. Lực lượng an ninh đấu súng với các tay súng ở hơn chục khu vực, tiêu diệt 197 phiến quân.

Các tay súng BLA - nhóm nổi dậy mạnh nhất trong khu vực, đã tấn công các trường học, ngân hàng, chợ và cơ sở an ninh trên khắp Balochistan trong chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay, khiến hơn 22 nhân viên an ninh và 36 dân thường thiệt mạng.

Tại thị trấn sa mạc Nushki, nơi có khoảng 50.000 dân, các tay súng đã chiếm quyền kiểm soát đồn cảnh sát và nhiều cơ sở an ninh khác, dẫn đến cuộc đối đầu kéo dài 3 ngày.

Lực lượng an ninh giành lại quyền kiểm soát thị trấn vào tối muộn 2/2. Chiến dịch tấn công BLA vẫn tiếp diễn ở những nơi khác trong tỉnh.

“Một số lượng lớn binh sĩ đã được điều tới Nushki. Trực thăng và máy bay không người lái đã được sử dụng để tấn công các tay súng”, một quan chức an ninh cho biết.

Nằm giáp Iran và Afghanistan, Balochistan là tỉnh lớn nhất nhưng nghèo nhất của Pakistan. Địa phương giàu tài nguyên khoáng sản này là nơi có nhiều dự án đầu tư của Trung Quốc, trong đó có cảng nước sâu Gwadar.

Tỉnh này là nơi diễn ra phong trào nổi dậy kéo dài hàng thập kỷ do các lực lượng ly khai người Baloch dẫn dắt, nhằm đòi quyền tự trị lớn hơn và tỷ lệ chia sẻ cao hơn từ nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Ngày 3/2, BLA tuyên bố đã tiêu diệt 280 binh sĩ trong chiến dịch “Herof”, còn gọi là “Cơn bão đen”, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Ngày 4/2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra tuyên bố lên án mạnh mẽ làn sóng tấn công vũ trang ở vùng tây nam Pakistan.

Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc James Kariuki cho biết, các thành viên hội đồng lên án “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất các vụ tấn công khủng bố tàn bạo và hèn hạ tại nhiều địa điểm” ở Balochistan, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân cũng như chính phủ và người dân Pakistan.

Bình Giang
Reuters
#Pakistan #Phiến quân #Tình hình Pakistan

