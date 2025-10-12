Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Afghanistan tuyên bố loại bỏ 58 lính Pakistan trong giao tranh biên giới

Bình Giang

TPO - Afghanistan tuyên bố đã loại bỏ 58 lính Pakistan trong cuộc đấu súng giữa lực lượng hai nước đêm qua. Pakistan cho biết đã đóng cửa biên giới với quốc gia láng giềng.

img-0445.jpg
Người Afghanistan trở về nước sau khi Pakistan đóng cửa biên giới. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Afghanistan nổ súng vào các đồn biên phòng Pakistan từ cuối ngày 11/10, với lý do đáp trả cuộc không kích của Pakistan vào Kabul đầu tuần này. Pakistan đáp trả bằng súng và pháo.

Afghanistan khẳng định đã giết chết 58 binh sĩ Pakistan, nhưng không cung cấp chi tiết về việc làm thế nào họ đếm được số lượng thương vong.

Pakistan cũng khẳng định 20 binh lính Afghanistan đã thiệt mạng hoặc bị thương, nhưng Pakistan chưa phản hồi về con số này.

Cả hai bên đều tuyên bố đã phá hủy các đồn biên phòng của bên kia. Giới chức an ninh Pakistan chia sẻ đoạn video cho thấy các đồn biên phòng Afghanistan bị tấn công.

Giới chức an ninh Pakistan thông báo cuộc giao tranh đã kết thúc vào sáng 12/10. Tuy nhiên, theo các quan chức và người dân địa phương, tiếng súng vẫn tiếp tục nổ ra ở khu vực Kurram của Pakistan.

Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo chiến dịch của họ đã kết thúc vào nửa đêm giờ địa phương. Ngày 12/10, Kabul khẳng định đã dừng tấn công theo lời kêu gọi của Qatar và Ả-rập Xê-út. Hai quốc gia Ả-rập vùng Vịnh đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về cuộc đụng độ.

"Không có bất kỳ mối đe dọa nào trên bất kỳ khu vực nào của lãnh thổ Afghanistan", ông Zabihullah Mujahid - phát ngôn viên của chính quyền Taliban, nói trong tuyên bố đưa ra hôm nay.

"Tiểu vương quốc Hồi giáo và nhân dân Afghanistan sẽ kiên quyết bảo vệ lãnh thổ của mình”, ông nói thêm.

Theo các quan chức địa phương, hai cửa khẩu biên giới chính của Pakistan với Afghanistan ở Torkham và Chaman phải đóng cửa trong ngày 12/10. Ít nhất 3 cửa khẩu nhỏ hơn, tại Kharlachi, Angoor Adda và Ghulam Khan, cũng đã đóng cửa. Kabul chưa đưa ra thông tin nào về việc đóng cửa biên giới.

Afghanistan, quốc gia không giáp biển, có đường biên giới dài 2.600 km với Pakistan.

Islamabad cáo buộc chính quyền Taliban chứa chấp các tay súng tấn công Pakistan, nhưng Kabul phủ nhận.

Theo một quan chức an ninh Pakistan, cuộc không kích của Pakistan hôm 9/10 đã nhắm vào thủ lĩnh của nhóm phiến quân Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) tại Kabul. Chưa rõ người này còn sống hay không.

TTP đang đấu tranh để lật đổ chính quyền Islamabad nhằm thiết lập một hệ thống quản lý nghiêm ngặt theo Hồi giáo. Ông Mujahid phủ nhận thông tin cho rằng các chiến binh TTP được phép hoạt động trên đất Afghanistan.

Bình Giang
Reuters
