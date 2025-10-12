Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Giao tranh nổ ra giữa Pakistan và Afghanistan, hàng loạt đồn biên phòng bị bắn phá

Bình Giang

TPO - Giao tranh nổ ra ở khu vực dọc biên giới Pakistan – Afghanistan, sau khi lực lượng Taliban của Afghanistan tấn công các đồn biên phòng Pakistan để đáp trả cuộc không kích của Pakistan vào Kabul trước đó.

screen-shot-2025-10-12-at-73111-am.png

Các quan chức an ninh Pakistan cho biết, họ đang đáp trả "bằng toàn lực" đối với cái mà họ gọi là hành động bắn phá vô cớ từ Afghanistan.

Theo thông tin từ phía Pakistan, đấu súng nổ ra từ cuối ngày 11/10, tại hơn 6 khu vực biên giới.

Taliban cho biết đã chiếm được 3 đồn biên phòng Pakistan. Trong khi đó, giới chức an ninh Pakistan khẳng định quân đội của họ đã phá hủy một số đồn biên phòng của Afghanistan. Đoạn video do các quan chức an ninh Pakistan chia sẻ cho thấy súng và pháo bắn về phía Afghanistan, thắp sáng bầu trời đêm.

Ông Enayatullah Khowarazmi - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan, cho biết đây là chiến dịch trả đũa Pakistan vi phạm không phận Afghanistan. Ông thông báo cuộc tấn công kết thúc vào lúc nửa đêm giờ địa phương.

"Nếu bên đối địch lại xâm phạm không phận Afghanistan, lực lượng vũ trang của chúng tôi sẵn sàng bảo vệ không phận của mình và sẽ đáp trả mạnh mẽ", ông Khowarazmi tuyên bố.

Pakistan chưa phản hồi đề nghị cho biết các cuộc đụng độ đã kết thúc chưa.

Hai nước có chung đường biên giới dài 2.600 km. Islamabad cáo buộc chính quyền Taliban dung túng để các tay súng Taliban Pakistan tấn công Pakistan, với sự hỗ trợ của đối thủ Ấn Độ.

New Delhi phủ nhận cáo buộc này, trong khi Taliban tuyên bố không cho phép lực lượng nào sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại quốc gia khác.

Đầu tuần này, một quan chức an ninh Pakistan nói với báo chí, rằng cuộc không kích của họ nhắm vào thủ lĩnh của nhóm phiến quân Taliban Pakistan tại Kabul, khi nhân vật đó đang di chuyển trên xe. Chưa rõ người này có sống sót hay không. Islamabad cảnh báo Kabul sự kiên nhẫn của họ đã cạn kiệt.

Bộ trưởng Ngoại giao của chính quyền Taliban đến thăm Ấn Độ trong tuần qua - chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Taliban kể từ khi lực lượng này trở lại cầm quyền ở Kabul năm 2021. Nhân chuyến thăm, hai bên đồng ý nâng cấp quan hệ, khiến Pakistan càng lo ngại.

Bình Giang
Reuters, Times of India
#Giao tranh #Taliban #Afghanistan #Pakistan #Giao tranh Pakistan - Afghanistan

