Lương tăng, thưởng Tết cao nhất 1,8 tỷ đồng

TP - Tết Bính Ngọ 2026 cận kề, người lao động đón tin vui với xu hướng tiền lương, thưởng Tết cao hơn năm trước. Không chỉ vậy, doanh nghiệp nghĩ thêm nhiều giải pháp chăm lo người lao động như đưa đón về quê ăn Tết, tặng quà, tổ chức chương trình vui chơi, ngày hội gia đình…

Chăm lo thiết thực cho người lao động

Bên cạnh khoản lương thưởng, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động. Chị Nguyễn Thị Thơ, công nhân tại Đồng Nai, cho biết, trước đây, nỗi lo lớn nhất mỗi khi Tết về là chi phí vé tàu xe. Chị vào Đồng Nai làm công nhân 16 năm nay, các con của chị đã lập gia đình, sinh em bé. Tết đến, tiền vé tàu xe cho đại gia đình hơn chục người từ Đồng Nai về Thanh Hóa trở thành gánh nặng.

“Quê nhà có mẹ già, người thân, gia đình năm nào cũng về quê lo hương khói cho gia tiên nhưng khoản tiền tàu xe khá lớn so với mức lương công nhân. Từ khi có chương trình Chuyến xe Công đoàn của công ty, chúng tôi yên tâm về quê ăn Tết, vừa tiết kiệm chi phí, không lo vất vả chờ đợi”, chị Thơ nói.

Có 550 người lao động được hỗ trợ tiền vé từ chương trình Chuyến bay Công đoàn năm 2026. Ảnh: VNA

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, chương trình Chuyến xe Công đoàn được các doanh nghiệp trên cả nước triển khai. Năm 2026, dự kiến có hàng nghìn chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết. Điển hình ở miền Bắc, Tập đoàn Seojin - Texon (Bắc Ninh) bố trí xe xuất phát từ Bắc Ninh sáng 14/2 đưa người lao động về các địa phương. Công ty chia theo tuyến xe đi tới khu vực phía Bắc (như Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang) và tuyến xe xuôi về miền Trung (theo hướng Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). Ngày 19/2, xe của công ty đón công nhân từ các tỉnh trở về làm việc.

Tiền lương bình quân năm 2025 ước đạt 9,76 triệu đồng/người/tháng, tăng 11% so với năm 2024. Mức thưởng Tết bình quân 2026 đạt 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với năm trước. Mức thưởng Tết cao nhất 1,84 tỷ đồng/người, thuộc về một quản lý cấp cao tại doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực sản xuất điện tử ở TPHCM.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc hỗ trợ đưa đón công nhân từ về quê ăn Tết cho thấy hiệu quả sau nhiều năm triển khai. Tết Bính Ngọ 2026, doanh nghiệp hỗ trợ hàng nghìn chuyến xe công đoàn. Chuyến tàu công đoàn hỗ trợ 2.000 vé tàu hỏa khứ hồi cho người lao động. Đặc biệt, 550 người lao động được hỗ trợ vé máy bay Tết trong chương trình Chuyến bay Công đoàn. Dự kiến, sẽ có 3 chuyến bay chuyên biệt vào ngày 25 tháng Chạp, kết nối TPHCM với cửa ngõ giao thông trọng điểm phía Bắc và miền Trung.

Để động viên người lao động, hầu hết doanh nghiệp đều có quà Tết với sản phẩm thiết thực như: gạo, dầu ăn, bánh kẹo... Nhiều doanh nghiệp đổi mới với cách trao quà ấm áp. Dù có tới 16.000 phần quà Tết nhưng Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ (trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh Hưng Yên) cẩn thận buộc từng phần quà trên xe máy cho người lao động. Hành động này trở thành thông lệ hằng năm. Kế hoạch tặng quà Tết cho công nhân cũng được xây dựng khoa học, phù hợp với thực tế sản xuất.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trịnh Thanh Định, Chủ tịch Công đoàn Công ty Tân Đệ, cho biết, đơn vị huy động lực lượng sắp xếp, phân loại và hỗ trợ đưa quà ra xe cho người lao động. Những năm trước, Tân Đệ còn phát hành hướng dẫn chằng buộc quà Tết để từng suất quà được cố định gọn gàng, chắc chắn trên xe máy, đảm bảo an toàn khi di chuyển đường dài.

Quà Tết của công nhân được chằng buộc cẩn thận

Chương trình Ngày hội gia đình, sum họp cuối năm được người lao động mong chờ. Công đoàn Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina (Đồng Nai) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: bữa cơm tất niên, quay số trúng thưởng cho khoảng 1.000 người nhận phần thưởng, ngày hội gia đình với nhiều hoạt động như thi gói bánh chưng, bày mâm cỗ…

Doanh nghiệp FDI thưởng cao nhất 1,8 tỷ đồng

Theo Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội - Bộ Nội vụ, báo cáo tổng hợp tình hình lao động tiền lương năm 2025 cho thấy, thu nhập của người lao động khởi sắc. Tiền lương bình quân năm 2025 ước 9,76 triệu đồng/người/tháng, tăng 11% so với năm 2024.

Xét theo loại hình doanh nghiệp, mức lương bình quân tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đạt 12,89 triệu đồng/tháng, tăng mạnh 18,2% so với năm trước. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt mức 10,17 triệu đồng/tháng, tăng 9,6%. Trong khi đó, doanh nghiệp dân doanh đạt 8,66 triệu đồng/tháng, tăng 7% so với năm 2024.

Đáng chú ý, mức lương cao nhất trong năm 2025 lên tới 972,4 triệu đồng/tháng, thuộc về một vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn quản lý tại TPHCM. Tại một số địa phương khác, mức lương cao nhất cũng ghi nhận ở nhóm quản lý cấp cao của doanh nghiệp FDI, như Đồng Nai (700 triệu đồng/tháng), Bắc Ninh (461 triệu đồng/tháng) và Tây Ninh (431,76 triệu đồng/tháng).

Tiền lương tăng kéo theo thưởng Tết Bính Ngọ tăng mạnh. Mức thưởng Tết bình quân 2026 đạt 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với năm trước. Trong đó, các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục dẫn đầu với mức thưởng bình quân 9,44 triệu đồng/người, tăng 23%. Doanh nghiệp FDI đạt mức thưởng 9,21 triệu đồng/người, tăng 12%, còn doanh nghiệp dân doanh đạt 7,37 triệu đồng/người, tăng 9% so với năm trước.

Đặc biệt, mức thưởng Tết cao nhất năm nay lên tới 1,84 tỷ đồng, thuộc về một quản lý cấp cao tại doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực sản xuất điện tử ở TPHCM. Nhiều nơi ghi nhận các mức thưởng hàng trăm triệu đồng như: Đồng Nai 840 triệu đồng/người, Phú Thọ 700 triệu đồng/người, Hà Nội 614 triệu đồng/người, Tây Ninh 600 triệu đồng/người…

“Ngoài tiền thưởng, doanh nghiệp có hình thức hỗ trợ thiết thực chăm lo đời sống người lao động như tặng quà Tết, phiếu mua hàng, lì xì đầu năm, tổ chức xe đưa đón công nhân về quê hoặc hỗ trợ chi phí tàu xe. Đây được xem là những tín hiệu tích cực, góp phần giúp người lao động đón Tết Bính Ngọ 2026 ấm áp và trọn vẹn hơn”, đại diện Bộ Nội vụ cho biết.