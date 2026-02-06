Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Campuchia

TPO - Sáng 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Vientiane, Lào, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Tham gia đoàn chính thức có: Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trợ lý Tổng Bí thư Tô Ân Xô, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ.

Cùng với chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm ngay sau thành công của Đại hội XIV của Đảng.

Chuyến thăm có tầm vóc và ý nghĩa chính trị đặc biệt, thể hiện thông điệp mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân Tổng Bí thư: Luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển và vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Chuyến thăm là dịp để các nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước tăng cường trao đổi, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thoả thuận đã đạt được; qua đó không những làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước, mà còn tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển lên tầm cao mới, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước cũng như đóng góp tích cực vào việc giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, theo lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia. Tổng Bí thư cũng sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Campuchia và Lào đồng chủ trì Cuộc gặp ba đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào.