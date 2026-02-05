Việt - Lào sẽ chuyển từ hợp tác tốt sang hợp tác hiệu quả

TPO - Chiều 5/2, trong cuộc hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh giai đoạn tới sẽ chuyển mạnh từ hợp tác tốt sang hợp tác hiệu quả, từ cam kết sang kết quả cụ thể, lấy lợi ích của nhân dân hai nước làm thước đo cao nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN

Tạo đột phá kinh tế

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hai bên tiếp tục làm sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược” đã được hai nước thống nhất vào tháng 12/2025, qua đó khẳng định tầm nhìn chung, sự đan xen lợi ích chiến lược và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng của hai dân tộc.

Tổng Bí thư hoan nghênh tinh thần hợp tác, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể mà Chính phủ hai nước đã và đang phối hợp triển khai; đề nghị hai Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan của hai nước phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai, cụ thể hoá những cam kết, thoả thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước; đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh; phối hợp triển khai hiệu quả kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào và các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, tập trung ưu tiên cho hợp tác phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên thúc đẩy và tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo nền tảng hợp tác lâu dài, cùng phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị Việt Nam và Lào ưu tiên kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng; đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả; tăng cường hợp tác giáo dục – đào tạo, văn hóa, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học – công nghệ vào quản lý và sản xuất; đồng thời thúc đẩy kết nối ba nền kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia theo nhận thức chung của ba bên.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cao về phương hướng hợp tác trong thời gian tới trên các lĩnh vực, nhấn mạnh hai bên cần khẩn trương, quyết liệt cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai Chính phủ; khẳng định việc đẩy mạnh nội hàm gắn kết chiến lược là “chìa khóa” cho giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước.

Hai bên nhất trí thúc đẩy thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh lâu dài tại mỗi bên.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh giai đoạn tới sẽ là chuyển mạnh từ hợp tác tốt sang hợp tác hiệu quả, từ cam kết sang kết quả cụ thể, lấy lợi ích của nhân dân hai nước làm thước đo cao nhất.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, các cơ chế tiểu vùng; làm sâu sắc tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN, củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN và duy trì tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực.

Cụ thể hoá nội hàm “gắn kết chiến lược”

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Ảnh: TTXVN

Hai Thủ tướng thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước thời gian qua, phương hướng mục tiêu phát triển trong thời gian tới để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng mỗi nước.

Hai Thủ tướng nhất trí hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và ổn định cho mỗi nước. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đạt bước phát triển vượt bậc, trở thành động lực quan trọng trong quan hệ hai nước.

Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong lĩnh vực hợp tác thương mại và đầu tư, ngân hàng, tài chính giữa hai nước. Hai bên đánh giá cao việc hai bên đã tập trung xử lý dứt điểm nhiều dự án kéo dài, vướng mắc nhiều năm, đồng thời thúc đẩy tiến độ các dự án hợp tác quan trọng; đã khánh thành và bàn giao 5 công trình tiêu biểu, gồm: Cầu cảng số 3 - Cảng Vũng Áng; Trung tâm cai nghiện ma túy tại Vientiane; Công viên Hữu nghị Lào - Việt tại Vientiane; Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Hủa Phăn; đồng thời cơ bản hoàn thành và chuẩn bị chuyển giao Dự án Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân cho phía Lào.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”, đồng thời nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục trao đổi sâu rộng, cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, thúc đẩy triển khai nhanh một số dự án hợp tác chiến lược trọng điểm mới về kết nối năng lượng, giao thông, khoáng sản, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, qua đó góp phần tăng cường gắn kết, thực chất và hiệu quả, qua đó làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Trao đổi kinh nghiệm lập pháp

Cũng trong chiều 5/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: TTXVN

Hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Quốc hội hai nước đã phối hợp xuất bản Cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội CHXHCN Việt Nam và Quốc hội CHDCND Lào”, coi đây là minh chứng sinh động phản ánh lịch sử hợp tác toàn diện giữa hai Quốc hội, khẳng định tính đúng đắn, xuyên suốt của vai trò lãnh đạo và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như sự chủ động, sáng tạo và vai trò quan trọng của Quốc hội hai nước trong việc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam – Lào thời gian qua.

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các chuyến thăm, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo và đại biểu Quốc hội hai nước đã tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của mỗi quốc gia. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương, nhất là trong khuôn khổ IPU và AIPA, đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế, uy tín của mỗi nước, đồng thời lan tỏa tiếng nói chung vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực.

Hai Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường giám sát hiệu quả việc triển khai các thỏa thuận cấp cao; đẩy mạnh hợp tác giữa các Ủy ban của Quốc hội, tăng cường giao lưu nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ; tăng cường trao đổi đoàn, trong đó có các địa phương, hội đồng nhân dân các địa phương, tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu biên giới, giữ vững đường biên giới hữu nghị, hợp tác và phát triển; chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan của Quốc hội.

Hai bên thống nhất về phương hướng hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian tới; giao Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào khẩn trương phối hợp xây dựng dự thảo biên bản hợp tác giữa hai Quốc hội, báo cáo hai Chủ tịch Quốc hội trong thời gian sớm nhất; đồng thời, nhất trí sẽ xem xét ký thỏa thuận hợp tác mới phù hợp với tình hình phát triển hiện tại.