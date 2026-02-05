Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ

TPO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, chúc Tết các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại chương trình

Ngày 5/2, trong không khí phấn khởi chào đón Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, chúc Tết Nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Báo cáo với Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,52%, đứng thứ 4 toàn quốc và dẫn đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 412,4 nghìn tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 62 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 55 nghìn tỷ đồng.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Công tác giải ngân vốn đầu tư công nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Phát biểu tại buổi trao quà, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ đạt được trong năm 2025. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dù còn nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, chủ động và sáng tạo, tỉnh đã đạt được kết quả toàn diện, tạo dấu ấn rõ nét.

Chủ tịch nước đánh giá cao công tác chuẩn bị và chăm lo Tết cho Nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Chủ tịch nước chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong năm qua.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà Tỉnh ủy Phú Thọ.

Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm lo đời sống Nhân dân.

Đặc biệt, địa phương quan tâm, chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, công nhân lao động khó khăn và người nghèo. Đồng thời, tỉnh, lực lượng vũ trang thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức thăm hỏi, động viên các lực lượng trực Tết.

Bên cạnh nhiệm vụ chăm lo Tết, Chủ tịch nước yêu cầu, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển năm 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2026–2030. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của tỉnh là thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà UBND tỉnh Phú Thọ.

Nhấn mạnh tầm nhìn phát triển của tỉnh, Chủ tịch nước khẳng định, Phú Thọ không chỉ là cội nguồn văn hóa dân tộc mà cần vươn lên trở thành trung tâm phát triển năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, theo hướng hiện đại, xanh, nhân văn, phát triển bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời giữ vững bản sắc văn hóa Đất Tổ.

Dịp này, Chủ tịch nước đã trao quà tặng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh và 1.000 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.