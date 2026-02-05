Thông tin hoa và cây kiểng phải có giấy tờ về nguồn gốc mới được vận chuyển, mua bán là tin đồn thất thiệt

TPO - Từ tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người dân trồng hoa, kiểng tại Vĩnh Long đổ xô đến trụ sở xã xin xác nhận nguồn gốc, xuất xứ cho hoa, cây cảnh… vì lo sợ hàng sẽ không được mua bán, vận chuyển.

Rất đông người dân đến UBND xã Hưng Khánh Trung, Vĩnh Long để xin giấy xác nhận nguồn gốc cho hoa, cây cảnh.

Chiều 5/2, thông tin với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Trần Hữu Nghị - Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long cho biết, xã đã có công văn gửi nông dân sản xuất hoa, cây kiểng trên địa bàn liên quan xác nhận nguồn gốc cây. Xã phải ban hành văn bản do những ngày qua nhiều người dân đến UBND xã yêu cầu xác nhận nguồn gốc sản xuất hoa, kiểng để tiêu thụ tại các chợ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang tới gần.

Theo ông Nghị, qua trao đổi với các ngành chức năng và các cơ quan có liên quan, không có yêu cầu phải xuất trình loại giấy xác nhận trên, UBND xã Chợ Lách cũng không yêu cầu phải có giấy xác nhận nguồn gốc với hoa, cây cảnh.

“Trong quá trình vận chuyển hoa, kiểng đi tiêu thụ, nếu người dân bị ngành chức năng yêu cầu phải có giấy xác nhận của địa phương về nguồn gốc hoa, kiểng sản xuất thì liên hệ qua số điện thoại của lãnh đạo địa phương để tháo gỡ, giải quyết”, ông Nghị nói.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một thương lái vận chuyển cây mai vàng trị giá khoảng 150 triệu đồng bị lực lượng cảnh sát giao thông tại khu vực Bình Chánh (TPHCM) kiểm tra, yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Do không có giấy xác nhận nên người này bị yêu cầu quay đầu xe. Thông tin lan truyền nhanh chóng, khiến người dân trồng hoa, cây cảnh hoang mang.

Là địa phương có hơn 3.000 hộ trồng hoa kiểng, cây giống, lãnh đạo xã Chợ Lách cũng cho biết, khi người dân đến xin giấy xác nhận, xã tuyên truyền, giải thích rõ rằng không cần phải xin giấy khi vận chuyển. Có thêm số điện thoại lãnh đạo xã, nên người dân cũng yên tâm hơn.

Tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long, rất đông người dân đến trụ sở UBND xã mang theo căn cước công dân và cả mẫu giấy để làm thủ tục xin xác nhận nguồn gốc xuất xứ cho hoa, cây cảnh. Thời điểm Tết cận kề, hàng hóa đang chờ thương lái đến thu mua, khiến người dân rất lo lắng hàng hóa không bán được vì thiếu giấy tờ.

“Năm nay gia đình có hơn 2.500 cây hoa giấy bán Tết. Mấy ngày trước, thương lái báo phải có giấy xác nhận nguồn gốc mới vận chuyển ra ngoài tỉnh được. Vì bán cho nhiều thương lái khác nhau nên tôi phải xin nhiều giấy để an tâm”, bà Trần Thị Bé Tư nói, và cho biết, đây là lần đầu tiên đi xin giấy xác nhận nguồn gốc sau hơn chục năm trồng hoa.

Tương tự, ông Lê Văn Bá (ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, mấy chục năm trồng cây cảnh bán Tết, chưa từng xin giấy tờ gì về nguồn gốc. Nhưng năm nay nghe nhiều người nói phải có giấy mới được chở đi nên cũng đi làm cho yên tâm.

Tin đồn khiến nhiều người hoang mang, sốt sắng đến xã làm giấy tờ nguồn gốc.

Ông Nguyễn Công Tráng - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành cho biết, những ngày gần đây người dân đến xã xin xác nhận rất đông. Để cấp giấy cho người dân, xã phải huy động công chức, dân quân, đoàn viên thanh niên để hỗ trợ, hướng dẫn người dân, đồng thời tăng cường tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu rõ thông tin.

Theo người dân trồng hoa, kiểng ở Vĩnh Long, nghề này hình thành và phát triển hàng chục năm qua, sản phẩm chủ yếu do thương lái thu mua, sau đó vận chuyển đi các địa phương phục vụ thị trường Tết. Việc yêu cầu giấy xác nhận nguồn gốc từ trước đến nay chưa từng có.

“Tôi chạy rất nhiều chuyến hàng mỗi năm, từ miền Tây ra miền Trung, miền Bắc, nhưng chưa bao giờ bị hỏi giấy xác nhận nguồn gốc”, tài xế Nguyễn Thanh Lâm cho hay.

Theo đại diện Phòng Kinh tế xã Hưng Khánh Trung (Vĩnh Long), toàn xã hiện có khoảng 2.000 hộ chuyên trồng hoa, cây cảnh bán Tết. Những ngày qua, do nghe thông tin nên người dân kéo đến xã xin xác nhận. Thực tế, cơ quan nhà nước chưa có văn bản hay chỉ đạo nào liên quan.

Khu vực các Chợ Lách, Vĩnh Thành, Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long có hơn 6.000 hộ trồng hoa, kiểng phục vụ thị trường Tết.