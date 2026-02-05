Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Với vụ án buôn lậu lớn, phải chi rất nhiều tiền để thuê mặt bằng trông giữ tang vật

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại tá Lương Hữu Trung - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Cần Thơ cho biết, sau khi bắt giữ lượng lớn dầu không rõ nguồn gốc, do không có kho bãi, khối lượng tang vật lớn nên cơ quan chức năng phải đi thuê giữ tang vật với chi phí rất tốn kém, nếu tháo gỡ được vấn đề này sẽ đỡ lãng phí cho ngân sách.

Ngày 5/2, Ban Chỉ đạo 389 Cần Thơ tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm qua, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn có chiều hướng giảm. Các lực lượng đã thanh kiểm tra hơn 5.500 cuộc, phát hiện 864 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử lý vi phạm gần 11 tỷ đồng, đã khởi tố 82 vụ với 136 đối tượng.

z7413335357386-6eda8996a537f8dc6bfbca55b4d5bab7.jpg
z7413335264267-4eb9f6fca57d7df61178917e6dc33480-8922.jpg
Ngày 6/1/2026, công an triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm tại xã Thạnh An Cần Thơ, dùng hoá chất làm nước hoa giả số lượng lớn.

Một số vụ việc điển hình tại Cần Thơ bị phát hiện năm qua như tại Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ chế biến lương thực Tấn Phát (phường An Bình) đóng gói gạo mang chỉ dẫn địa lý giả mạo; thu giữ 8 tấn hàng với hơn 70 loại thực phẩm chức năng, thuốc đông y không đủ giấy tờ lưu hành tại Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ cũ).

Về mặt hàng xăng dầu, tháng 5/2025, lực lượng biên phòng bắt giữ 1 tàu chở hơn 822.300 lít dầu DO lậu, Bộ đội Biên phòng quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an TP. Cần Thơ thụ lý.

Liên quan đến vụ án xăng dầu trên, Đại tá Lương Hữu Trung - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cần Thơ cho biết, những trường hợp như vậy, do không có kho bãi, khối lượng tang vật lớn nên phải đi thuê giữ với chi phí rất lớn, lên đến hàng trăm triệu đồng.

"Trong điều tra xử lý tội phạm, với tội phạm buôn lậu, bắt dễ nhưng xử lý rất phức tạp, đặc biệt với tang vật. Nếu tháo gỡ được vấn đề này đỡ lãng phí cho ngân sách, kiến nghị Ban Chỉ đạo 389 thành phố ý kiến với cấp thẩm quyền có hướng xử lý", Đại tá Trung kiến nghị.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, tháng 12/2025, UBND TP. Cần Thơ xử phạt bà Nguyễn Thị Yến Quỳnh (phường Cái Răng, Cần Thơ) hơn 77 triệu đồng về hành vi kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, buộc tiêu hủy hơn 2.300 chai mỹ phẩm.

Mới đây nhất, ngày 6/1/2026, các lực lượng phối hợp triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm tại ấp Thầy Ký, xã Thạnh An, có hành vi sản xuất nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng với số lượng lớn. Vụ việc đang được công an điều tra xử lý.

tp-ct1.jpg
Quang cảnh cuộc họp.

Theo Ban Chỉ đạo 389 Cần Thơ, dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt qua thương mại điện tử, mạng xã hội. Do đó, các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, “không có ngoại lệ”, “không có vùng cấm”. Trong đó, ưu tiên bảo vệ sức khỏe người dân thông qua kiểm soát chặt chẽ thuốc, sữa, thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.

Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đề nghị, Ban Chỉ đạo 389 thành phố quan tâm triển khai nghiêm túc, hiệu quả đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong đó, tập trung đấu tranh với các mặt hàng có nhu cầu cao dịp Tết, đặc biệt các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân.

Cảnh Kỳ
