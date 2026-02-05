Chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng, nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng ra đầu thú

TPO - Vay mượn hơn 5 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương, Ngô Minh Sang - nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng tại tỉnh Kiên Giang (cũ), vừa ra đầu thú sau thời gian bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sáng 5/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, qua công tác tuyên truyền, vận động, Ngô Minh Sang (SN 1989, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), đối tượng đang bị truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đã đến cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng Ngô Minh Sang.

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 6/2022, Sang khi đó là giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần có chi nhánh tại huyện Tân Hiệp, Kiên Giang (cũ), đã vay mượn tiền của nhiều cá nhân với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Số tiền này được Sang sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến hạn thanh toán, Sang không có khả năng chi trả cho các bị hại nên xin nghỉ việc và rời khỏi địa phương. Sau đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Sang. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn.

Ngày 16/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang) ra quyết định truy nã Ngô Minh Sang về hành vi trên.

Sau thời gian tập trung xác minh, truy bắt kết hợp tuyên truyền, vận động, nhận thấy không thể tiếp tục lẩn trốn, Sang đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.