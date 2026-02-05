Công an nhiều địa phương triệt phá đường dây tội phạm núp bóng quỹ đầu tư tài chính

TPO - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh, thành phố phía Nam đã phối hợp tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng trên cả nước với lãi suất lên tới 1.095%/năm, núp bóng “quỹ đầu tư, tư vấn tài chính”.

Ngày 4/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Trọng Hoàng Minh (SN 1990, ngụ TPHCM); Nguyễn Nhật Thành (SN 1994, ngụ Đồng Nai); Lê Bá Trường (SN 2002), Đào Văn Huấn (SN 1982), Lê Minh Toàn (SN 1990), Đào Xuân Đại (SN 1999), Trần Quốc Phong (SN 2004 cùng ngụ tỉnh Ninh Bình); Đỗ Minh Hoành (SN 1998), Vũ Khắc Đằng (SN 1988, cùng ngụ TP. Hải Phòng); Nguyễn Mạnh Quý (SN 2004, ngụ TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 2001, ngụ tỉnh Phú Thọ).

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai cung cấp)

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về tài chính, lập ra các trang Fanpage, chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo núp bóng “quỹ đầu tư, tư vấn tài chính”.

Nhóm này tiếp cận những cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang có nhu cầu vay tiền gấp nhưng chưa đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, có công việc, nơi cư trú ổn định. Đối tượng nhắm đến khách hàng có nhu cầu cấp bách cần vay vốn với số tiền lớn từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, tùy vào khả năng và nhu cầu của người vay.

Thời gian vay từ 5 ngày đến 14 ngày với lãi suất cao (từ 800% - 1095%/năm), nhóm đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Theo điều tra, giữa các nhóm đối tượng có sự liên kết với nhau để giới thiệu người cho vay, trong từng nhóm có sự phân chia vai trò trong việc liên hệ bị hại, đến gặp thẩm định, chuyển nhận tiền và thu hồi nợ.

Thậm chí, các đối tượng còn sử dụng các ứng dụng, trang web cung cấp quản lý cho vay để kiểm soát, theo dõi dòng tiền cho vay, nhắc nợ người vay, đồng thời có nhiều thủ đoạn tinh vi để che đậy nguồn gốc dòng tiền giao dịch.

Để triệt xóa đường dây tội phạm này, mới đây Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp các đơn vị gồm Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, Công an TPHCM, Công an TP Hải Phòng, Công an TP Cần Thơ, Công an tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh Ninh Bình. Với 6 tổ công tác được thành lập, lực lượng công an đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ các đối tượng, thu giữ 10 giấy tờ, sổ sách cho vay các loại, 13 điện thoại di động, 3 ô tô và nhiều đồ vật, phương tiện có liên quan đến hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.