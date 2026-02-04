Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Thái Nguyên: Va chạm giao thông, một CSGT hi sinh

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một chiến sĩ CSGT thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên đã hi sinh trong khi đang dừng xe kiểm tra.

Chiều ngày 4/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong, trong đó có một Cảnh sát giao thông.

hai-xe-tai-tong-nhau-can-bo-csgt-thai-nguyen-tu-vong.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 11h45 ngày 4/2, tại khu vực xóm Gốc Vối (phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm này, lực lượng CSGT (Công an tỉnh Thái Nguyên) đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường. Trong lúc chiến sĩ CSGT yêu cầu tài xế xe tải biển Hưng Yên dừng lại để kiểm tra hành chính thì bị xe ben biển Thái Nguyên lao tới tông trúng.

Vụ va chạm khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ, trong đó có một chiến sĩ CSGT thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên).

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tiết giao thông. Do ảnh hưởng của tai nạn, giao thông qua khu vực Quan Triều – Đồng Hỷ bị ùn ứ cục bộ

Vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Thái Nguyên xác minh, làm rõ.

Thanh Hiếu
#Tai nạn giao thông #Công an tỉnh Thái Nguyên #hi sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục