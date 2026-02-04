Thái Nguyên: Va chạm giao thông, một CSGT hi sinh

TPO - Một chiến sĩ CSGT thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên đã hi sinh trong khi đang dừng xe kiểm tra.

Chiều ngày 4/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong, trong đó có một Cảnh sát giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 11h45 ngày 4/2, tại khu vực xóm Gốc Vối (phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm này, lực lượng CSGT (Công an tỉnh Thái Nguyên) đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường. Trong lúc chiến sĩ CSGT yêu cầu tài xế xe tải biển Hưng Yên dừng lại để kiểm tra hành chính thì bị xe ben biển Thái Nguyên lao tới tông trúng.

Vụ va chạm khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ, trong đó có một chiến sĩ CSGT thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên).

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tiết giao thông. Do ảnh hưởng của tai nạn, giao thông qua khu vực Quan Triều – Đồng Hỷ bị ùn ứ cục bộ

Vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Thái Nguyên xác minh, làm rõ.