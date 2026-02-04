Vụ án Chi cục Thú y vùng VI: Đề nghị phạt vợ chồng bị cáo chủ mưu buôn lậu 30 năm tù

TPO - 24 bị cáo bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt từ 4 năm đến 30 năm tù. Chỉ có duy nhất 1 bị cáo được đề nghị cho hưởng án tù treo,

Chiều 4/2, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI (Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũ) và các đơn vị liên quan, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đã nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, qua diễn biến tại phiên tòa, căn cứ hồ sơ, chứng cứ vụ án, Viện Kiểm sát nhận thấy đủ cơ sở khẳng định cả 25 bị cáo trong vụ án đã phạm tội.

Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Trần Nguyễn Bình (44 tuổi) và vợ là Đỗ Thùy Nhung (45 tuổi, cùng ngụ TPHCM) mỗi bị cáo 30 năm tù, chung cho 2 tội danh “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”.

Đối với 5 bị cáo là cựu cán bộ của Chi cục Thú y Vùng VI, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt: Bạch Đức Lữu (cựu Trưởng Chi cục Thú y Vùng VI) 8-9 năm tù; Trần Trung Nhân (cựu Trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng – Bưu điện) 9-10 năm tù. Các bị cáo Lý Hoài Vũ (cựu Phó Chi cục Thú y Vùng VI), Nguyễn Minh Thành (cựu phó Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện) và Nguyễn Văn Trung (cựu Kiểm dịch viên) bị đề nghị tuyên phạt từ 7-8 năm tù, cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Phạm Trung Trực (chuyên viên Cục Thú y) bị đề nghị phạt 2-3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Nguyễn Phú Thái (cựu chuyên viên Cục Thú y) bị đề nghị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Với 16 bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 4 năm đến 19 năm tù, cùng về tội “Buôn lậu”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án này có 4 bị cáo, gồm: Trần Nguyên Bình, Đỗ Thùy Nhung, Đoàn Thị Huyền và Trần Quốc Trung hiện đang bỏ trốn, bị truy nã. Mặc dù các cơ quan tiến hành tố tụng vận động về đầu thú, trình diện để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật nhưng đến nay vẫn chưa trình diện, do đó, cũng cần xử lý nghiêm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Viện Kiểm sát khẳng định: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, quá trình thẩm vấn trực tiếp đã xác định rõ nội dung vụ án.

Cụ thể, các bị cáo biết rõ Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật của loài nhai lại (bò, cừu…) có nguồn gốc xuất xứ từ các quốc gia châu Âu từng có dịch bệnh bò điên hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên. Tuy nhiên, vì lợi nhuận thu về rất lớn, các nhóm thuộc Công ty TNHH xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa, Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam, Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính và Công ty CP dinh dưỡng PMT đã bất chấp quy định của pháp luật.

Các bị cáo đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để có thể nhập khẩu được loại hàng này từ các quốc gia châu Âu về Việt Nam. Để thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu, đại diện các doanh nghiệp đã móc nối, đưa hối lộ cho một số cán bộ, lãnh đạo thuộc Chi cục Thú y Vùng VI để những người này không trực tiếp lấy mẫu, không kiểm tra đầy đủ hồ sơ, bỏ qua, làm không đúng một số quy định, quy trình để các lô hàng vi phạm được nhập khẩu trót lọt vào Việt Nam.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cũng theo Viện Kiểm sát, từ năm 2018 đến khi vụ án bị khởi tố (năm 2023), các bị cáo Bình, Nhung thông qua nhóm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa nhập khẩu trái phép 762 lô hàng gồm bột huyết, bột xương, bột thịt xương có nguồn gốc từ động vật nhai lại, xuất xứ châu Âu.

Từ năm 2020 đến khi bị bắt, các bị cáo còn chỉ đạo nhập khẩu trái phép khoảng 750 lô hàng khác với tổng khối lượng hơn 116.000 tấn, trị giá khoảng 1.764 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định thêm 10 lô hàng trị giá hơn 30 tỷ đồng đang bị tạm giữ tại cảng Cát Lái, SP-ITC.

Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu mà vợ chồng Trần Nguyễn Bình - Đỗ Thùy Nhung phải chịu trách nhiệm lên tới hơn 1.800 tỷ đồng.

Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, trong quá trình nhập khẩu các lô hàng là sản phẩm động vật, có đủ cơ sở xác định Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung đã đưa hối lộ tổng cộng 2,8 tỷ đồng cho Trần Trung Nhân. Số tiền nhận được, Nhân giữ và chia cho Bạch Đức Lữu, Lý Hoài Vũ và các kiểm dịch viên Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Văn Trung.