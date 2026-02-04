Lập trang ‘Tin Việt - Cam’, bịa chuyện trẻ bị bắt cóc để lừa đảo

TPO - Dựng tin giả trẻ em bị bắt cóc, bị xe cán gãy tay tại Huế để kêu gọi ủng hộ phẫu thuật, một thanh niên ở Gia Lai đã lừa đảo hơn 84 triệu đồng từ hàng trăm người trên mạng xã hội.

Ngày 4/2, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 1 - TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Huy (SN 2002, trú tỉnh Gia Lai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mục đích vụ lợi cá nhân, ngày 6/7/2025, Huy nảy sinh ý định lợi dụng mạng xã hội để bịa đặt các hoàn cảnh thương tâm nhằm kêu gọi tiền từ thiện, sau đó chiếm đoạt sử dụng cho mục đích riêng.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Huy tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Để tạo lòng tin, Huy dùng tài khoản Facebook cá nhân tên “Cu Huy” lập thêm trang Facebook “Tin Việt - Cam”. Thời gian đầu, bị cáo sao chép, đăng tải nhiều bài viết về tin tức, thời sự từ các trang mạng xã hội khác để thu hút lượt theo dõi và tạo “vỏ bọc” đáng tin cậy.

Đến ngày 23/7/2025, Huy đăng tải thông tin hoàn toàn bịa đặt với nội dung: “Cháu bé Nguyễn Bùi Thanh Nhi, 5 tuổi, bị bắt cóc tại cổng Bến Nghé, phường Phú Hội, TP. Huế, sau đó bị quăng xuống đường và bị xe cán qua tay”.

Người viết bài còn tự nhận là cha ruột của cháu bé, đồng thời kêu gọi cộng đồng hỗ trợ chi phí phẫu thuật và cung cấp số tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hoàng Huy để nhận tiền ủng hộ.

Thông tin giả mạo nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người tin tưởng, thương cảm và chuyển tiền giúp đỡ.

Từ ngày 23/7/2025 đến ngày 23/8/2025, Huy đã nhận được hơn 84 triệu đồng thông qua 562 lượt giao dịch, với nội dung chuyển khoản chủ yếu là hỗ trợ “cháu Nhi”. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, bị cáo sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người mà còn lợi dụng lòng nhân ái, sự sẻ chia của cộng đồng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin xã hội, làm méo mó ý nghĩa nhân văn của hoạt động thiện nguyện.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ phạm tội và các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Huy 1 năm 9 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.